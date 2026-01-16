Qua quá trình khảo sát, trang Khaosod đề cập đảo Phú Quý (Lâm Đồng) là nơi "hoang sơ, nhiều gió và đậm chất điện ảnh".

"Trong khi mọi người đổ xô đến Phú Quốc, những người thực sự muốn tìm kiếm sự khác biệt lại đi tàu từ Phan Thiết ra Phú Quý. Đó là một hòn đảo núi lửa nằm giữa biển khơi với làn nước xanh ngọc bích, còn vắng dấu chân du lịch đại trà", trang báo này miêu tả.

Theo Khaosod, Phú Quý là nơi gợi nhớ những bãi biển Việt Nam của 30 năm về trước.

Vẻ đẹp điện ảnh của Phú Quý thu hút khách du lịch. Ảnh: Thu Quỳnh

Phú Quý hay còn gọi là cù lao Thu, cù lao Khoai Xứ, là một đảo nhỏ nằm cách Phan Thiết khoảng 120km về phía đông nam.

Diện tích đảo Phú Quý chỉ hơn 18km2 nhưng có đa dạng cảnh đẹp và trải nghiệm để du khách khám phá. Ngoài đảo chính, quanh đảo Phú Quý còn có Hòn Đá Cao, Hòn Đỏ, Hòn Tranh và Hòn Hải.

Thời điểm thích hợp để khám phá đảo Phú Quý là từ khoảng tháng 12 đến tháng 6 năm sau, khi biển êm, gió nhẹ. Khoảng từ tháng 3 đến tháng 5 là thời điểm hòn đảo đẹp nhất, thu hút đông đảo du khách tới ghé thăm và check-in.

Trên đảo, du khách có thể thuê xe máy để tự đi, dễ dàng quan sát, chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên trên hành trình, hay dừng chân check-in bất cứ nơi nào mình muốn.

Hòn đảo bình yên với nhiều cảnh quan ấn tượng. Ảnh: Sang Phú Quý

Những điểm đến không thể bỏ qua khi tới Phú Quý gồm vịnh Triều Dương; Bãi Nhỏ - bãi tắm hình bán nguyệt nép mình bên sườn núi với làn nước xanh biếc; Gành Hang - nơi có vách đá dựng đứng sát biển, nước tràn vào tạo thành “Khe Sung Sướng” và “hồ bơi vô cực” độc đáo; đỉnh Cao Cát; hồ cá Làng Dương… Du khách cũng nên trải nghiệm đi cano ra Hòn Tranh, Hòn Đen để lặn ngắm san hô, câu cá.

Hai đặc sản nổi tiếng của đảo là cua huỳnh đế và cua mặt trăng.

Hòn đảo này cũng là một địa điểm được nhiều du khách trong nước ưa thích dịp tết Nguyên đán.

Bên cạnh Phú Quý, Khaosod còn giới thiệu 9 điểm đến ít được biết đến khác tại Đông Nam Á, tiêu biểu như: Ulu Temburong (Brunei) - được mệnh danh là “viên ngọc xanh của Brunei”; Nong Khiaw (Lào) nằm giữa các dãy núi đá vôi, là điểm khởi hành của nhiều cung trekking dọc sông Nam Ou; làng Doi Mae Salong gây ấn tượng với những đồi chè xanh mướt và khí hậu mát mẻ ở Thái Lan...