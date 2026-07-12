Nghệ sĩ, TS Đào Nhật Quang sinh năm 1969. 13 tuổi, anh sang Nga học tại Nhạc viện Tchaikovsky; được nghệ sĩ clarinet lừng danh Giáo sư Petrov trực tiếp dạy chuyên môn.

Năm 1992, Đào Nhật Quang tốt nghiệp loại Xuất sắc tại Nhạc viện Tchaikovsky. Năm 1999, anh tiếp tục học nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Minasian V.M; Giáo sư, NSƯT Jankovskii.

Ca sĩ Cho Hae Ryong sinh năm 1973, từng học chuyên ngành thanh nhạc tại Trường Nghệ thuật Busan năm 16 tuổi. Sau đó, chị theo học tại Đại học Nữ sinh Ewha danh giá, trở thành học trò của Giáo sư Shinja Kim - một trong những giọng nữ trung cao hàng đầu Hàn Quốc - trong 6 năm và lấy bằng thạc sĩ.

Cho Hae Ryong tiếp tục sang Nga tu nghiệp với Giáo sư, nghệ sĩ Zinaida Zaharovna Didenko tại Nhạc viện Quốc gia Novosibirsk.

Tại Nga, chị tham gia Cuộc thi quốc tế Nhạc thính phòng Abrazova và trở thành người Châu Á đầu tiên nhận bằng khen. Khi trở lại Hàn Quốc, chị tiếp tục đoạt giải Nhất cuộc thi Giọng hát Hàn Quốc.

Đào Nhật Quang gặp Cho Hae Ryong tại Nga. Hai người yêu rồi tiến tới hôn nhân năm 2001.

Đào Nhật Quang và Cho Hae Ryong tại nhà riêng ở TPHCM. Ảnh: Loan Lê

Bỏ công việc giáo sư lương cao ở Hàn Quốc về Việt Nam

Năm 2001 đánh dấu nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của Đào Nhật Quang: đăng ký kết hôn, cùng vợ sang Hàn Quốc định cư và sinh con trai đầu lòng, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

Cho Hae Ryong giảng dạy tại Đại học Nữ sinh Ewha danh giá - nơi chị tốt nghiệp cao học còn Đào Nhật Quang giảng dạy ở 3 trường đại học.

Năm 2006, hai vợ chồng sinh con trai út. Năm 2008, khi con lớn lên 6 tuổi, Đào Nhật Quang chú ý vấn đề phân biệt sắc tộc. Anh nói những đứa trẻ nước ngoài hoặc con lai có thể bị kỳ thị, phân biệt đối xử nên không muốn các con phải chịu điều này. Mặt khác, anh cũng muốn các con về Việt Nam sống có ông bà, bạn bè.

Dù làm giáo sư đại học tại Hàn có mức lương rất cao, cặp nghệ sĩ vẫn quyết định trở về Việt Nam sống vào năm 2009.

Cho Hae Ryong nói đây không phải quyết định bồng bột mà đã ấp ủ từ đầu. Lúc cưới Đào Nhật Quang, chị đã biết ông xã được Nhà nước cử đi học nước ngoài, sẽ trở về đóng góp cho đất nước nên hết lòng ủng hộ tinh thần "uống nước nhớ nguồn" này.

Trước khi về nước, vợ chồng đã bàn về những vấn đề có thể phải đối diện như làm việc ở đâu, có thể đi diễn không, sự khác biệt giữa 2 nền văn hóa, lối sinh hoạt...

Vợ chồng Đào Nhật Quang - Cho Hae Ryong của những năm 2000, 2010 và 2018. Ảnh: FBNV

Chị nhận định Việt Nam những năm đó phát triển rất nhanh, mỗi năm về thăm gia đình đều thấy sự thay đổi. Mặt khác, Đào Nhật Quang quen biết nhiều nghệ sĩ ở TPHCM nên hai người về nước được chào đón nồng nhiệt.

Dù vậy, mấy năm đầu định cư tại TPHCM, vợ chồng Đào Nhật Quang trải qua nhiều tình huống "trên cả vất vả".

Từ một giáo sư có tên tuổi tại Hàn Quốc, Cho Hae Ryong phải đối diện cảnh không có học sinh. Hai vợ chồng chuyển từ ô tô sang xe máy, làm quen với mưa nắng, đường ngập.

Các con Đào Nhật Quang hay khóc, đòi cha mẹ đưa về lại Hàn Quốc. Hai bé phản ứng tới mức các thầy ở trường Việt từ chối khéo, không muốn nhận nhưng nếu nhập học trường quốc tế thì học phí lại quá đắt, lương của hai nghệ sĩ không kham nổi.

May mắn, lúc ấy, một người quen của Đào Nhật Quang mở trường quốc tế, do thiếu vốn nên vận động các phụ huynh đóng góp vào quỹ trường, sau này hoàn lại.

Cũng từ trường này, 2 con của vợ chồng nghệ sĩ được chuyển cấp sang học tại Canada. Trùng hợp, gia đình chị gái Cho Hae Ryong cũng định cư Canada nên quá trình diễn ra khá suôn sẻ.

"Ơn Chúa lòng ghi sâu" kết hợp tiếng hát Cho Hae Ryong và tiếng kèn clarinet của nghệ sĩ Đào Nhật Quang

Hạnh phúc viên mãn

Năm 2019, Đào Nhật Quang và Cho Hae Ryong không yên tâm nên theo các con sang Canada định cư trong 6 năm. Năm 2022, hai nghệ sĩ trở thành giáo sư tại Đại học Cơ đốc Canada.

Năm 2025, thấy các con đã ổn định, vợ chồng Đào Nhật Quang - Cho Hae Ryong mới trở lại Việt Nam. Hai người sống chậm, vui vầy trong căn hộ tại phường An Khánh, TPHCM gần 2 năm nay.

Cho Hae Ryong vốn thích ngủ nhưng ở tuổi ngoài 50 lại thường dậy từ 6-7h sáng, cùng ông xã ăn sáng, đọc sách hoặc cầu nguyện.

Họ giữ thói quen ăn cơm cùng nhau. Cả hai đều biết nấu món Hàn, món Việt và món Nga; Hae Ryong nấu chính, thỉnh thoảng Đào Nhật Quang mới vào bếp. Hôm nào muốn đổi vị, cặp đôi sẽ ra ngoài ăn.

Do học tập và làm việc tại nhiều quốc gia, vợ chồng Hae Ryong và 2 con có thể trò chuyện hằng ngày bằng tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Nga. Đào Nhật Quang không câu nệ vấn đề ngôn ngữ nên chỉ nói sao để tiện cho vợ.

Hae Ryong làm việc 2 buổi/ngày, khung 10h sáng và 2h chiều, đôi lúc cả buổi tối; nếu có show diễn sẽ tập trung tập luyện, nghiên cứu bài hát.

Những lần vợ chồng Đào Nhật Quang - Cho Hae Ryong chuyển nhà đều vì tương lai của 2 con. Ảnh: FBNV

Trước những show lớn, chị thường tập mỗi ngày để đảm bảo chất lượng biểu diễn tốt nhất nhưng chỉ khoảng 1-1,5 tiếng/buổi vì dễ mệt.

Hae Ryong thừa nhận sức khỏe không quá tốt. Hai năm trước, khi đi diễn ở Mỹ, có những ngày chị phải diễn đến 3-4 show, thấy như bị vắt kiệt sức.

Cứ mỗi cuối tuần, nữ ca sĩ lại bận đến quay cuồng với công việc của nhóm hát Saigon Ladies Singers, dàn hợp xướng Korean Children’s Choir hoặc dàn hợp xướng bên nhà thờ.

"Đúng là ca sĩ opera phải luyện thanh mỗi ngày nhưng tôi hơi lười. Tôi dặn học sinh luyện thanh mỗi ngày còn mình lại 'bữa đực bữa cái'. Đó là lý do tôi thường tập luyện cả tháng trước mỗi show diễn", chị cười nói.

Không chỉ luyện thanh, Hae Ryong cũng lười tập thể dục. Đào Nhật Quang thường "dụ" vợ đi bộ thể dục mỗi tối quanh sân cỏ trong khu chung cư cho khỏe đồng thời nhỏ to tâm sự vun vén tình cảm.

Vợ chồng Đào Nhật Quang đồng điệu trong nghề nghiệp lẫn cuộc sống. Ảnh: FBNV

Hiện tại, vợ chồng Đào Nhật Quang - Cho Hae Ryong đều đặn sang thăm con 2 lần/năm. Đào Nhật Quang định mở một trung tâm dạy nhạc ở An Phú, TPHCM. Khi trung tâm vận hành ổn định, anh sẽ thuê người quản lý để có nhiều thời gian thường xuyên sang thăm các con hơn.

Con lớn đang học song ngành Lịch sử và Anh ngữ của Đại học Toronto, Canada, dự kiến tốt nghiệp năm nay còn con út học Y Khoa tại Đại học Western (Canada).

"Canada quá tự do, người trẻ nếu không biết kiềm chế sẽ dễ sa ngã", hai vợ chồng trăn trở.

Hỏi Hae Ryong còn mong muốn điều gì trong cuộc sống, chị nói hài lòng với những gì đang có. "Tôi luôn yêu mến con người Việt Nam độ lượng, chân thành, giàu lòng nhân ái, chăm chỉ và có hoài bão lớn. Tôi rất vui khi được góp công sức nhỏ bé trong sự phát triển văn hóa của Việt Nam cũng như góp phần phục vụ các hoạt động văn hóa của cộng đồng Hàn Quốc tại Việt Nam và được mọi người tín nhiệm, yêu mến", nữ ca sĩ thổ lộ.

"Những ánh sao đêm" - Cho Hae Ryong song ca cùng ca sĩ Thế Vỹ