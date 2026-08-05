Tài tử Pierce Brosnan gặp Keely Shaye Smith năm 1994 tại Mexico. Thời điểm đó, nam diễn viên vẫn đang vượt qua cú sốc mất người vợ đầu Cassandra Harris vì ung thư buồng trứng. Sau 7 năm hẹn hò, hai người kết hôn tại lâu đài Ashford ở Ireland vào năm 2001. Họ có hai con trai chung là Dylan và Paris Brosnan, đồng thời cùng chăm sóc 3 con riêng của Pierce Brosnan, tạo nên một gia đình gắn bó.

Cặp đôi gặp nhau năm 1994 và hẹn hò không lâu sau đó. Ảnh: FilmMagic

Keely Shaye Smith là người dẫn chương trình, nhà làm phim tài liệu và nhà hoạt động môi trường. Trước khi tập trung cho công việc, cô từng làm người mẫu và tham gia một số dự án truyền hình. Những năm gần đây, Keely dành nhiều thời gian cho các hoạt động bảo vệ môi trường và đồng đạo diễn bộ phim tài liệu Poisoning Paradise, phản ánh tình trạng ô nhiễm tại Hawaii.

Trên mạng xã hội, Pierce Brosnan thường chia sẻ ảnh chụp cùng vợ vào các dịp đặc biệt như sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới. Nam diễn viên nhiều lần bày tỏ sự biết ơn vì Keely luôn đồng hành trong cuộc sống, đồng thời xem cô là chỗ dựa tinh thần sau những ngày mệt mỏi.

Mới đây vào tháng 5, hai vợ chồng đã mừng sinh nhật tuổi 73 của Brosnan bằng chuyến du lịch tại New Zealand. Keely chia sẻ ảnh chồng và nhắn gửi: "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của em! Chúc cho mọi ước mơ của anh đều thành hiện thực".

Pierce Brosnan và vợ hẹn hò gần đây. Ảnh: Backgrid

Những năm gần đây, Keely nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận vì ngoại hình thay đổi. Trước những bình luận tiêu cực, Pierce Brosnan công khai bảo vệ vợ, khẳng định tình cảm của ông không bị chi phối bởi vẻ bề ngoài. Theo Daily Mail, năm 2022, khi một số người trên mạng xã hội so sánh vóc dáng hiện tại của Keely với thời điểm mới kết hôn, ngôi sao 007 đáp trả: "Bạn bè từng khuyên cô ấy phẫu thuật giảm cân. Nhưng tôi yêu từng đường cong trên cơ thể vợ mình. Trong mắt tôi, cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất".

Ngoài cuộc sống gia đình, cả hai còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và bảo vệ môi trường. Họ thường dành thời gian tại California và Hawaii, đồng thời đồng hành trong nhiều sự kiện vì cộng đồng.

Trả lời phỏng vấn Fox News năm 2023, ngôi sao người Ireland ví chặng đường bên nhau như "một hành trình đầy tâm linh". "Chúng tôi rất hợp và yêu nhau nhiều. Cả hai đã đi cùng nhau một chặng đường dài, trải qua nhiều biến cố gia đình. Việc nhìn người kia cùng mình già đi là điều rất thiêng liêng. Dù ngoại hình có thay đổi thế nào, điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm trong tim", ông nói và cảm ơn vợ vì luôn là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của mình.

Pierce Brosnan và vợ dự một bữa tiệc vào năm 2025. Ảnh: GC Images

Nói về bí quyết giữ lửa tình yêu suốt nhiều năm, vợ chồng Brosnan tiết lộ ngắn gọn với tạp chí PEOPLE: "Đó là cùng nhau vượt qua khó khăn mỗi ngày và luôn xem nhau là người bạn thân nhất".

Pierce Brosnan sinh năm 1953, là diễn viên, nhà sản xuất người Ireland. Ông nổi tiếng toàn cầu khi đảm nhận vai James Bond trong 4 phần phim GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough và Die Another Day. Ngoài loạt phim 007, Brosnan còn ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như The Thomas Crown Affair, Mamma Mia! và The Ghost Writer. Vợ Pierce Brosnan sinh năm 1963, kém chồng 10 tuổi.

Pierce Brosnan trong phim "Mamma Mia":