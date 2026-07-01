Toyota Land Cruiser Series 70 là một trong những dòng SUV địa hình có tuổi đời lâu nhất thế giới vẫn còn được sản xuất. Sau gần 40 năm xuất hiện, mẫu xe này vẫn giữ gần như nguyên vẹn thiết kế vuông vức đặc trưng, trở thành biểu tượng của sự bền bỉ và khả năng chinh phục mọi địa hình.

Tại Việt Nam, Series 70 xuất hiện với số lượng rất hạn chế, chủ yếu theo diện nhập khẩu tư nhân hoặc phục vụ tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài. Vì vậy, những chiếc xe còn giữ được tình trạng đẹp sau hơn 30 năm luôn nằm trong danh sách được giới sưu tầm săn đón.

Chiếc xe được nói đến trong bài là Toyota Land Cruiser RJ77 Series 70 sản xuất năm 1991, sử dụng động cơ xăng 2.4L và thuộc phiên bản LX - cấu hình cao cấp nhất của dòng xe này thời điểm đó.

Toyota Land Cruiser RJ77 Series 70 sản xuất năm 1991.

Theo giới thiệu của anh Nguyễn Hoài Sơn, người chuyên kinh doanh ô tô cũ ở Hà Nội, xe từng phục vụ tại một Đại sứ quán trước khi được mua lại và đăng ký chính chủ tại Việt Nam. Đây cũng là yếu tố giúp chiếc xe trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người chơi xe cổ bởi những xe có nguồn gốc ngoại giao thường được bảo dưỡng khá kỹ và ít bị can thiệp kết cấu.

Dù đã hơn 30 năm tuổi, chiếc Land Cruiser này vẫn tạo ấn tượng mạnh nhờ ngoại hình gần như không lỗi thời. Thiết kế vuông vức với những đường nét dứt khoát, cụm đèn pha hình chữ nhật, lưới tản nhiệt đơn giản cùng phần thân xe cao ráo mang đến dáng vẻ đặc trưng của những chiếc SUV thuần chất.

Điều thú vị là ngôn ngữ thiết kế này đang quay trở lại mạnh mẽ trên nhiều mẫu xe hiện đại. Từ Toyota Land Cruiser 250, Land Cruiser 300 cho tới Mercedes-Benz G-Class hay Ford Bronco, xu hướng sử dụng những đường nét vuông thành sắc cạnh đang trở thành lựa chọn được nhiều nhà sản xuất theo đuổi. Điều đó khiến một chiếc Land Cruiser Series 70 đời đầu không hề mang cảm giác lỗi thời mà ngược lại còn toát lên vẻ cổ điển rất riêng.

Tổng thể ngoại hình xe.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, chiếc xe vẫn giữ được tình trạng khá đáng khen đối với một mẫu SUV sản xuất từ năm 1991. Lớp sơn màu bạc có độ đồng đều tốt, các tấm thân vỏ phẳng phiu, khe cửa cân đối, chưa cho thấy dấu hiệu va chạm lớn hay xuống cấp nghiêm trọng.

Phần đầu xe vẫn giữ nguyên phong cách nguyên bản với cản trước kim loại, cụm đèn vuông và lưới tản nhiệt in nổi dòng chữ Toyota. Phía sau, bánh dự phòng treo trên cửa hậu vẫn là chi tiết đặc trưng của dòng Series 70, trong khi bộ mâm thép kết hợp lốp gai địa hình càng làm nổi bật chất "xe công trình" vốn đã trở thành thương hiệu của Land Cruiser suốt nhiều thập kỷ.

Bên trong khoang lái, triết lý thiết kế thực dụng của Toyota vẫn được thể hiện rõ nét. Ghế nỉ còn khá mới, bảng táp-lô vuông vức, vô-lăng nguyên bản và các chi tiết nhựa cứng đều cho thấy xe được giữ gìn cẩn thận. Chủ xe đã bổ sung màn hình giải trí trung tâm để đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện nay, nhưng tổng thể vẫn giữ được chất cổ điển vốn có. Không gian nội thất không cầu kỳ hay sang trọng, song bù lại rộng rãi, dễ sử dụng và nổi tiếng về độ bền.

Bên trong xe các trang bị khá cơ bản.

Trái tim của chiếc xe là động cơ xăng Toyota 22R 2.4L (thường được người chơi xe gọi tắt là máy 22), nổi tiếng với độ bền vượt thời gian, khả năng vận hành ổn định và dễ sửa chữa.

Điểm mạnh của Series 70 không chỉ nằm ở sức mạnh động cơ mà ở kết cấu cơ khí đơn giản, dễ sửa chữa và khả năng hoạt động bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt, mức tiêu hao nhiên liệu cũng không quá cao dù đã "nhiều tuổi". Ở khía cạnh khác, khả năng cách âm chỉ ở mức cơ bản và trang bị an toàn không còn đáp ứng tiêu chuẩn hiện đại.

Nếu đặt cạnh những đối thủ cùng thời như Nissan Patrol Y60, Mitsubishi Pajero thế hệ đầu, Isuzu Trooper hay Jeep Cherokee XJ, Land Cruiser Series 70 không phải mẫu xe có nội thất tiện nghi nhất. Pajero mang lại cảm giác lái dễ chịu hơn, Patrol nổi tiếng với khả năng off-road, còn Cherokee XJ sở hữu phong cách rất riêng.

Về độ bền, chi phí sử dụng, nguồn phụ tùng và giá trị giữ giá tại Việt Nam, Land Cruiser Series 70 vẫn được nhiều người đánh giá cao hơn. Đây cũng là lý do những chiếc xe còn nguyên bản ngày càng có giá trị trên thị trường xe cổ.

Nguồn ảnh: Nguyễn Hoài Sơn

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