Honda Future 125 Fi 2026 được giới thiệu tới khách hàng Việt ngày 28/10 không phải là một phiên bản nâng cấp lớn về mặt công nghệ mà tập trung vào việc tinh chỉnh, nâng cấp ngoại hình để củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe số 125cc tại thị trường Việt Nam.

Các chi tiết mới trên Honda Future 125 Fi 2026. Ảnh: HVN

Thay đổi lớn nhất trên phiên bản Future 125 Fi 2026 đến từ các chi tiết thiết kế mới như tem xe và logo dạng 3D, bổ sung các chi tiết mạ crôm cao cấp mang đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại cho chiếc xe mới.

Đặc biệt, các phiên bản cao cấp và đặc biệt được phối màu mới, mang đến cảm giác hiện đại và cao cấp hơn, ví dụ như màu bạc đen xám hay xám đen xanh.

Phần còn lại của thiết kế đã có trước đó trên Honda Future 125 Fi giữ nguyên như cụm đèn chiếu sáng dạng LED, mặt đồng hồ được thiết kế mô phỏng theo bảng điều khiển của ô tô.

Hộc đựng đồ có khả năng chứa vừa một mũ bảo hiểm cả đầu. Ảnh: HVN

Bên cạnh đó, các tiện ích mang tính thực dụng như hộc đựng đồ U-Box cỡ lớn có khả năng chứa vừa một mũ bảo hiểm và ổ khóa đa năng 4 trong 1 (khóa điện, khóa cổ, khóa yên và khóa từ) vẫn là trang bị tiêu chuẩn.

Về vận hành, Honda Future 125 Fi 2026 không có sự thay đổi. Xe tiếp tục được trang bị khối động cơ 125cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI có công suất 9,5 mã lực và mô-men xoắn 10,2 Nm.

Điểm mạnh cốt lõi của Future vẫn là khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Theo công bố từ Honda, mẫu xe 2026 chỉ tiêu thụ 1,47 lít/100 km, một con số ấn tượng giúp xe duy trì danh hiệu là một trong những mẫu xe số tiết kiệm xăng nhất phân khúc.

Động cơ 125cc của Honda Future 125 Fi 2026 chỉ tiêu thụ 1,47 lít/100 km. Ảnh: HVN

Honda Future 125 Fi 2026 sẽ được bán ra thị trường từ ngày 9/11 với 3 phiên bản gồm bản tiêu chuẩn có giá 30,52 triệu đồng, bản cao cấp có giá 31,7 triệu đồng và bản đặc biệt có giá 32,19 triệu đồng.

Trong phân khúc xe số cao cấp, đối thủ trực tiếp và truyền thống của Honda Future chính là Yamaha Jupiter FI. Tuy nhiên, sau khi Yamaha âm thầm khai tử mẫu xe này, Jupiter Finn (115cc) trở thành đối thủ thay thế, cạnh tranh bằng tính thực dụng và giá thành dễ tiếp cận hơn (27,68-28,37 triệu đồng).

Nhìn tương quan, Honda Future Fi 2026 phiên bản mới có giá đắt hơn Yamaha Jupiter Finn từ 2,8-3,4 triệu đồng. Bù lại, mẫu xe của hãng Honda có công suất động cơ mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ phục vụ cho nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị, mức chênh lệch giá như trên của Jupiter Finn vẫn sẽ mang lại lợi thế hấp dẫn hơn đối với người dùng có nhu cầu vừa phải.

