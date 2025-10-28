Khi nói đến việc học lái xe, hầu hết người mới đều nghĩ phần khó nhất là đỗ xe song song hay vượt qua kỳ thi sát hạch. Nhưng theo các chuyên gia an toàn giao thông, kỹ năng lái xe khó nhất và quan trọng nhất đối với tài xế mới lại không nằm trong giáo trình.

Nhận diện mối nguy hiểm và phản ứng kịp thời trên đường là kỹ năng mà nhiều người lái xe mới chưa có. Ảnh: Motorbiscuit

Theo đó, điều thực sự thử thách và quan trọng hơn nhiều lại là khả năng nhận diện mối nguy hiểm và phản ứng kịp thời trên đường – một kỹ năng sinh tồn mà không một lớp học lý thuyết nào có thể dạy được.

Theo thống kê, nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn, đặc biệt trong nhóm tuổi 15-18 không nằm ở kỹ thuật lái mà ở từ việc người lái xe mới chưa thể phán đoán tình huống nguy hiểm. Những kỹ năng này không thể học trong lớp lý thuyết, mà chỉ hình thành sau hàng giờ luyện tập thực tế, tốt nhất là dưới sự giám sát của người có kinh nghiệm.

Một khảo sát của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ chỉ ra rằng việc thực hành lái xe có giám sát thường xuyên giúp giảm tới 39% nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, theo nghiên cứu từ Progressive Insurance, chỉ 11% tài xế mới đạt được hơn 60 giờ thực hành dưới sự hướng dẫn, con số quá thấp để đảm bảo an toàn thực tế.

Lynn Rogers, Chủ tịch Hiệp hội trường dạy lái xe tại Mỹ, nhận định: “Giao lộ là nơi bộc lộ rõ nhất sự thiếu kỹ năng của tài xế mới. Ở đó, bạn phải hiểu được cách các tài xế khác di chuyển, cách người đi bộ phản ứng và chỉ có thời gian luyện tập mới giúp bạn làm được điều đó.”

Trước thực tế này, Tổ chức vận động an toàn đường bộ và ô tô (ROAD) đang kêu gọi các bang tại Mỹ áp dụng quy định tối thiểu 70 giờ thực hành lái xe có giám sát trước khi cấp bằng cho người học lái xe trẻ tuổi. Trong lúc chờ chính sách thống nhất, các chuyên gia khuyến khích phụ huynh chủ động hỗ trợ con cái vượt xa mức yêu cầu tối thiểu để đảm bảo an toàn.

Hướng dẫn từ Cục quản lý An toàn giao thông đường cao tốc Hoa Kỳ (NHTSA) cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục sớm: “Hãy nói chuyện với con bạn về việc lái xe an toàn từ sớm và thường xuyên, trước khi chúng cầm vô lăng."

Cơ quan này cũng khẳng định, những thanh thiếu niên có cha mẹ làm gương và đặt giới hạn hợp lý thường lái xe ít rủi ro và an toàn hơn nhiều.

Cuối cùng, đỗ xe song song có thể khiến bạn toát mồ hôi, nhưng nhận biết nguy cơ và xử lý đúng lúc mới là kỹ năng sinh tồn thật sự sau vô lăng, thứ chỉ có thể học được qua thời gian và trải nghiệm thực tế.

Theo Motorbiscuit

