Mới đây, Toyota vừa công bố dự án “hồi sinh” Land Cruiser FJ60 cổ điển, mẫu xe SUV biểu tượng của thập niên 1980, dưới tên gọi Turbo Trail Cruiser concept theo cách khiến giới yêu xe phải ngả mũ.

Turbo Trail Cruiser là mẫu xe ý tưởng được phát triển dựa trên huyền thoại Land Cruiser FJ60. Ảnh: Toyota

Giữ nguyên nét quyến rũ của thập niên 80, mẫu xe ý tưởng này là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách retro và sức mạnh hiện đại. Điểm nhấn đắt giá nhất của mẫu xe Turbo Trail Cruiser chính là việc thay thế khối động cơ nguyên bản của Land Cruiser FJ60 bằng "trái tim" V6 i-Force 3.4L tăng áp kép (twin-turbo) hoàn toàn mới từ mẫu xe bán tải cỡ lớn Toyota Tundra.

Đúng như câu "bình cũ rượu mới", khối động cơ V6 hiện đại này đã biến chiếc Land Cruiser FJ60 thành một "quái vật" thực thụ khi tạo ra công suất lên tới 389 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm. Những con số này gần như gấp đôi công suất nguyên bản của chiếc Land Cruiser FJ60.

Bên cạnh sức mạnh vượt trội, Toyota còn nhấn mạnh việc ghép "trái tim" mới khiến chiếc xe SUV cổ điển này trở nên "hiện đại, phù hợp đi phố và mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Động cơ nguyên bản của Toyota Land Cruiser FJ60 được thay mới bằng động cơ V6 i-Force 3.4L tăng áp kép của Tundra. Ảnh: Toyota

Điều đáng ngạc nhiên là sức mạnh này được truyền qua hộp số sàn 5 cấp nguyên bản. Các kỹ sư đã sử dụng một bộ chuyển đổi đặc biệt để giúp động cơ V6 hiện đại tương thích với hộp số cổ điển, tạo nên cảm giác lái vừa mộc mạc, vừa mạnh mẽ – đúng chất Land Cruiser.

Thách thức lớn nhất của dự án này là làm sao để lắp vừa động cơ V6 cồng kềnh vào khoang máy chật hẹp của thập niên 80. Các kỹ sư tại Toyota Motorsports Garage đã phải chế tạo giá đỡ động cơ tùy chỉnh, cát-te dầu được thiết kế lại, bộ trao đổi nhiệt riêng, cùng hệ thống ống xả hiệu suất cao để giúp khối V6 hiện đại nằm vừa trong khung xe FJ60 cổ điển mà không cần cắt xẻ cấu trúc gốc.

Thiết kế của Land Cruiser FJ60 cổ điển vẫn được giữ nguyên. Ảnh: Toyota

Dù Toyota vẫn giữ nguyên diện mạo cổ điển, từ thân xe vuông vức, đèn pha halogen đến lưới tản nhiệt mang logo Land Cruiser cũ và kết cấu khung gầm dạng xát-xi rời. Tuy nhiên, hệ thống treo đã được nâng cao thêm 38mm, đảo ngược bộ nhíp trước và bộ vành beadlock bóng loáng kèm lốp 35 inch.

Bên trong, sự nhượng bộ duy nhất cho tiện nghi hiện đại là hệ thống âm thanh nổi JBL và một màn hình cảm ứng trung tâm được gắn khéo léo trên bảng điều khiển cổ điển để tăng tiện nghi cho người dùng hiện đại.

Ông Marty Schwerter, Giám đốc điều hành Toyota Motorsports Garage – người dẫn dắt dự án này chia sẻ: "Turbo Trail Cruiser là minh chứng cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi công nghệ hiệu suất hiện đại của Toyota được tích hợp vào một trong những mẫu xe cổ điển biểu tượng nhất của chúng tôi."

Nội thất của Turbo Trail Cruiser chỉ bổ sung hệ thống âm thanh nổi JBL và một màn hình cảm ứng trung tâm. Ảnh: Toyota

Nhờ sự pha trộn giữa DNA Land Cruiser huyền thoại và sức mạnh công nghệ mới, Turbo Trail Cruiser trở thành minh chứng sống cho cách Toyota tôn vinh quá khứ nhưng vẫn tiến về tương lai – một “Land Cruiser FJ60 2025” đúng nghĩa cổ điển trong dáng hình, hiện đại trong sức mạnh.

Turbo Trail Cruiser gia nhập cùng hơn hai chục mẫu xe ý tưởng của Toyota sẽ xuất hiện tại Triển lãm SEMA 2025 ở Las Vegas vào đầu tháng 11 tới đây, bao gồm Camry GT-S và Corolla Cross Hybrid Nasu.

