Thị trường xe máy Việt Nam cuối 2025 nóng lên khi Honda Việt Nam (HVN) trình làng ba mẫu xe chủ lực SH160i/125i, Air Blade 160/125 và LEAD ABS 2026 trong sự kiện “Khai phá dấu ấn độc bản” tại TP.HCM. Đây đều là những dòng xe đang giữ vị trí dẫn đầu trong từng phân khúc, vì vậy các nâng cấp lần này được người dùng đặc biệt dõi theo. Với những điều chỉnh toàn diện từ thiết kế, tính năng đến kết nối thông minh, Honda muốn giữ vững ngôi vương giữa bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

SH160i/125i 2026: Công nghệ thông minh, giá từ 76,47 đến 104,29 triệu đồng

“Biểu tượng xe ga cao cấp” tiếp tục củng cố vị thế bằng công nghệ mới và diện mạo hiện đại hơn. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất là màn hình TFT 4,2 inch hiển thị sắc nét, giao diện tối giản và sang trọng - lần đầu xuất hiện trên SH160i/125i, tương đương trang bị ở những dòng xe ga cỡ lớn châu Âu.

Xe dùng động cơ eSP+ 4 van, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3, cho hiệu năng bứt tốc mượt mà và tiết kiệm hơn. Trên các phiên bản ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC giúp tăng ổn định khi tăng ga trên đường trơn trượt.

Thiết kế hướng thể thao hơn với màu Xanh thời thượng lấy cảm hứng từ SH350i, cùng Xám và Trắng mới, tạo lựa chọn đa dạng nhưng vẫn giữ nét lịch lãm đặc trưng. Đèn LED đồng bộ, tạo nhận diện cao cấp hơn ở khu vực đầu xe.

Công nghệ kết nối Bluetooth tiếp tục là điểm nhấn: ứng dụng My Honda+ hiển thị lịch sử sửa chữa, nhắc bảo dưỡng, cảnh báo sắp hết nhiên liệu, OTA cập nhật phần mềm… phục vụ đúng phong cách người dùng cao cấp.

SH160i có giá đề xuất 95,09-104,29 triệu đồng; SH125i ở mức 76,47-87,09 triệu đồng. Toàn bộ sản phẩm lên kệ từ 15/11/2025, đã áp dụng mức VAT 8% theo Nghị quyết 204/2025/QH15.

Air Blade 160/125 2026: Thể thao mạnh mẽ, giá từ 42,99 đến 58,59 triệu đồng

Gần hai thập kỷ giữ vị thế trong phân khúc xe ga nam, Air Blade được làm mới toàn diện để tiếp tục thu hút nhóm khách hàng trẻ. Thiết kế cụm đèn LED tách tầng cùng công nghệ Ánh sáng Pha lê lần đầu ứng dụng ở Việt Nam giúp tăng cường độ chiếu sáng và nhận diện.

Logo Air Blade vuông vắn hơn, dập nổi, phối màu sáng tạo trên từng phiên bản. Trong đó, bản Thể thao có màu trắng - xám, thêm các mảng đỏ nổi bật; bản Đặc biệt là sự kết hợp đen nhám và xanh nhám, logo chrome tối; bản Tiêu chuẩn phối hợp đỏ bóng và đen bóng phù hợp đại đa số người dùng phổ thông.

Động cơ eSP+ 4 van duy trì trên cả hai dung tích 160/125, đảm bảo tính mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3.

Điểm tiến bộ lớn là phanh ABS bánh trước lần đầu được đưa vào Air Blade 125 phiên bản Thể thao, giúp người dùng tầm trung tiếp cận tính năng an toàn cao cấp hơn. Các tiện ích như khóa Smart Key, cốp 23,2 lít, USB Type-C chống nước vẫn được duy trì và tinh chỉnh hợp lý hơn.

Air Blade bắt đầu bán từ 15/11/2025, giá 42,99-58,59 triệu đồng tùy phiên bản và dung tích.

LEAD ABS 2026: Cốp rộng, nữ tính, hiện đại, giá từ 40,29 đến 46,49 triệu đồng

Được xem như “trợ thủ” của phụ nữ thành thị, LEAD ABS 2026 tiếp tục ghi điểm bằng tiện nghi và tính ứng dụng hàng ngày. Diện mạo được điều chỉnh mềm mại hơn, đa dạng hóa cá tính với các màu mới như Bạc nhám, Trắng thanh lịch và Đỏ thời thượng.

Tiện ích là điểm thu hút nhất: Cốp trên 37 lít, chứa được hai mũ cả đầu + đèn soi; Tấm chia ngăn cốp thông minh trên cả ba phiên bản; USB Type-C ở hộc trước, không cần mở yên khi sạc; ABS bánh trước trên bản Đặc biệt, an toàn khi phanh gấp.

LEAD ABS có giá 40,29-46,49 triệu đồng, bán ra từ 8/11/2025.

Honda tăng tốc công nghệ

Ba sản phẩm ra mắt cùng thời điểm cho thấy chiến lược rõ ràng: nâng trải nghiệm mà không làm giá vượt trần. Từ màn hình TFT, đèn pha công nghệ mới, ABS mở rộng xuống dòng bình dân cho tới ứng dụng My Honda+ được tối ưu - tất cả cho thấy Honda đang tăng tốc quá trình “công nghệ hóa” phương tiện phổ thông trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ xe ga giá rẻ và sản phẩm nhập khẩu.

Cộng hưởng thêm chính sách VAT 8% kéo dài đến hết năm 2026, các mẫu xe mới của Honda nhiều khả năng trở thành tâm điểm mua sắm cuối năm và cận Tết Nguyên đán, góp phần giữ vững vị thế dẫn đầu của hãng tại thị trường hơn 2,3 triệu xe/năm.

Băng Dương