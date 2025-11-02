Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm, khi nhu cầu mua xe tăng mạnh ngay từ đầu Quý 4. Đây cũng là thời điểm các hãng đẩy mạnh khuyến mại và ưu đãi để kích cầu.

Đồng thời, thị trường ghi nhận hàng loạt mẫu xe mới vừa ra mắt, từ các thương hiệu xe bình dân của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đến nhiều cái tên xe sang, siêu xe của Đức lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Tất cả tạo ra bức tranh đầy màu sắc, hứa hẹn khuấy động thị trường trong những tháng tới.

Cùng nhìn lại loạt xe hot ra mắt và đến tay khách Việt trong tháng 10 vừa qua:

Suzuki Fronx: SUV đô thị cỡ nhỏ giá từ 520 triệu đồng

Mẫu xe hoàn toàn mới Suzuki Fronx được ra mắt trong nước với ba phiên bản với mức giá 520 triệu đồng cho bản GL, 599 triệu với bản GLX và 649 triệu cho bản cao cấp nhất GLX Plus. Tất cả đều được nhập khẩu từ Indonesia.

Suzuki Fronx có mức giá 520-649 triệu đồng. Ảnh: Ngô Minh

Mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ A này có thiết kế SUV lai coupe với kích thước nhỏ gọn và trang bị phù hợp nhu cầu di chuyển trong phố, hướng tới tệp khách hàng trẻ tuổi. Tại Việt Nam, Fronx cạnh tranh trực tiếp với KIA Sonet, Hyundai Venue, Toyota Raize và cả mẫu xe điện bán chạy VinFast VF 5.

BYD Seal 5 DM-i: Sedan hybrid sạc ngoài giá 696 triệu đồng

BYD Seal 5 DM-i xuất hiện gần như cùng thời điểm với Suzuki Fronx, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với duy nhất một phiên bản cùng giá bán 696 triệu đồng.

BYD Seal 5 DM-i gia nhập phân khúc sedan cỡ C. Ảnh: Phạm Huyền

Seal 5 sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV), gồm máy xăng 1.5L, một mô-tơ điện, hộp số tự động E-CVT và bộ pin 18,3kWh. Cấu hình này cho xe công suất 209 mã lực, mô-men xoắn 300Nm, và tầm hoạt động thuần điện 120km.

Với ngoại hình bắt mắt, công nghệ hiện đại, đặc biệt lại là mẫu PHEV đầu tiên trong phân khúc sedan cỡ C, BYD Seal 5 sẽ hướng tới tệp khách hàng trẻ, năng động, yêu thích công nghệ.

Volkswagen Golf: Xe hatchback hiệu suất cao giá từ 798 triệu đồng

Hãng xe Đức Volkswagen vừa giới thiệu tới khách hàng Việt Nam mẫu hatchback hiệu suất cao nổi tiếng thế giới Volkswagen Golf với 6 phiên bản, giá bán từ 798 triệu đồng đến 1,898 tỷ đồng, tất cả đều được nhập khẩu từ nhà máy tại Wolfsburg (Đức).

Volkswagen Golf là mẫu xe thành công và nổi tiếng thế giới với hơn 37 triệu chiếc đã được bán. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trong đó, 3 phiên bản TSI cùng sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh kết hợp hệ thống mild hybrid 48V (công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 250Nm); hai phiên bản giữa GTI sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L TSI (242 mã lực, 370Nm) và phiên bản cao cấp nhất R Performance 4Motion sử dụng động cơ 2.0 TSI tăng áp (320 mã lực, 420Nm), kết hợp hệ dẫn động 4 bánh.

Tại Việt Nam, Volkswagen Golf góp mặt ở phân khúc hatchback cỡ C, vốn không có quá nhiều đối thủ trực tiếp. Hiện, phân khúc này chỉ có duy nhất Mazda3 Sport (giá 659-719 triệu đồng). Các phiên bản hiệu năng cao như Golf GTI và đặc biệt là bản R Performance 4Motion có thể cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe kén khách khác như Honda Civic TypeR (giá 2,4 tỷ đồng).

Lynk & Co 08: SUV cỡ D mạnh mẽ giá từ 1,299 tỷ đồng

Lynk & Co 08 EM-P được ra mắt thị trường Việt Nam vào tối ngày 24/10 với 2 phiên bản Pro và Halo, giá lần lượt 1,299 tỷ đồng và 1,389 tỷ đồng. Đây là mẫu xe động cơ hybrid sạc ngoài (PHEV) thứ hai trong phân khúc D-SUV được bán chính hãng tại Việt Nam sau KIA Sorento PHEV.

Lynk & Co 08 sẽ cạnh tranh với Hyundai Santa Fe, KIA Sorento trong phân khúc D-SUV. Ảnh: Tiến Dũng

Lynk & Co 08 được trang bị động cơ xăng 1.5 Turbo kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 345 mã lực, mô-men xoắn 580Nm. Pin NCM dung lượng 39,6 kWh cho phép xe di chuyển thuần điện tới 200km theo chuẩn WLTC. Với thiết kế hiện đại và động cơ mạnh mẽ, Lynk & Co 08 hướng tới nhóm khách hàng trẻ thành đạt, ưa phong cách thời thượng và trải nghiệm công nghệ mới.

Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới, giá từ 2,449 tỷ đồng

Cũng trong dịp giữa tháng 10, hãng xe Đức Mercedes-Benz giới thiệu thế hệ mới của E-Class tại Việt Nam với ba phiên bản: E 200 Avantgarde - 2,449 tỷ; E 200 Exclusive - 2,589 tỷ và bản cao cấp nhất E 300 AMG giá 3,209 tỷ đồng. Cả ba phiên bản E-Class đều dùng động cơ mild-hybrid 2.0L 48V, hộp số 9G-Tronic, dẫn động cầu sau.

Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới ra mắt vào ngày 16/10. Ảnh: MBV

Sự xuất hiện của mẫu E-Class mới vừa là câu chuyện sản phẩm vừa là dấu hiệu phân khúc sedan hạng sang tiếp tục sôi động khi người mua cao cấp vẫn quan tâm tới nâng cấp công nghệ và tiện nghi. Mẫu xe này vẫn hướng tới những khách hàng là doanh nhân thành đạt, thích sự sang trọng, công nghệ và tiện nghi cao cấp.

Maserati Grecale Folgore: SUV điện hạng sang giá từ 5,495 tỷ đồng

Điểm nhấn cuối tháng là bộ đôi thuần điện hạng sang của thương hiệu xe Ý Maserati: Grecale Folgore (SUV điện) và GranCabrio Folgore (siêu xe mui trần thuần điện) vừa được ra mắt vào chiều 31/10. Trong đó, Grecale Folgore có giá 5,495 tỷ đồng, là mẫu SUV điện đầu tiên của thương hiệu, được phát triển trên nền tảng Grecale truyền thống.

Mẫu SUV điện hạng sang cỡ trung Maserati Grecale Folgore có giá bán gần 5,5 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Mẫu SUV này dùng khối pin 105 kWh, công nghệ 400V, công suất 550 mã lực, mô-men xoắn 820Nm, đi cùng 4 chế độ lái. Thời gian tăng tốc của Grecale Folgore từ 0-100 km/h là 4,1 giây.

Tại Việt Nam, Grecale Folgore gia nhập phân khúc SUV cỡ trung hạng sang thuần điện, cạnh tranh với các mẫu xe thuần điện khác đến từ Đức như Porsche Macan EV (3,48-5,86 tỷ đồng), BMW iX3 (giá niêm yết 3,499 tỷ đồng)...

Maserati GranCabrio Folgore: Siêu xe mui trần chạy điện đầu tiên giá từ 13,314 tỷ đồng

Cùng ngày, Maserati ra mắt mẫu siêu xe GranCabrio Folgore, mẫu xe chia sẻ nền tảng với GranTurismo Folgore. Xe trang bị ba mô-tơ điện tổng công suất 560 kW (tương đương 751 mã lực), có thể đạt cực đại 610 kW (818 mã lực) ở chế độ MaxBoost. Mô-men xoắn tối đa 1.350 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,8 giây.

Maserati GranCabrio Folgore là mẫu xe thể thao mui trần thuần điện đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tại Việt Nam, GranCabrio Folgore có giá bán từ 13,314 tỷ đồng, chưa kể một số phụ kiện cá nhân hoá và gần như không có đối thủ trực tiếp trong phân khúc siêu xe mui trần điện. Các mẫu xe xăng tương đương có thể kể đến Mercedes-AMG SL 63 S E Performance (12,29 tỷ đồng) hay Porsche 911 Cabriolet (từ 9,64 tỷ đồng).

(Tổng hợp)

