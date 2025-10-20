Dưới đây là danh sách các mẫu xe SUV mới nổi bật trong tầm giá này, bao gồm cả những mẫu xe có giá niêm yết và những mẫu được hưởng lợi từ các chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng 10/2025.

VinFast VF 5 Plus

Mặc dù có giá niêm yết (đã bao gồm pin) là 529 triệu đồng, mẫu ô tô điện VinFast VF 5 Plus hiện đang được hưởng nhiều chương trình ưu đãi trong tháng 10/2025, đưa giá bán thực tế xuống dưới ngưỡng 500 triệu đồng.

Cụ thể, với chương trình giảm giá 4% và quà tặng có thể quy đổi thành tiền mặt (khoảng 12 triệu đồng), giá cuối cùng của VF 5 Plus có thể chỉ còn gần 496 triệu đồng.

Đây là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích công nghệ, muốn trải nghiệm xe điện và tận dụng lợi thế miễn 100% lệ phí trước bạ.

Hyundai Venue 1.0 Turbo

Nằm ở phân khúc xe SUV cỡ A dành cho đô thị, Hyundai Venue hiện đang là một trong số ít mẫu xe mới có giá niêm yết 499 triệu đồng.

Đây là mức giá rất cạnh tranh dành cho nhưng người mua xe lần đầu với tài chính không mấy dư dả nhưng muốn sở hữu một chiếc xe gầm cao chạy phố.

Để cạnh tranh với các đối thủ lâu năm, các đại lý Hyundai thường có chương trình giảm giá tiền mặt trực tiếp.

Trong tháng 10/2025, nhiều nơi đang áp dụng mức giảm khoảng 15 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của phiên bản tiêu chuẩn xuống còn khoảng 484.000.000 VNĐ. Đây là một trong những ưu đãi tiền mặt tốt nhất phân khúc.

KIA Sonet 1.5 Deluxe

Kể từ khi ra mắt thị trường ô tô Việt Nam vào năm 2021, KIA Sonet thường xuyên dẫn đầu doanh số trong phân khúc SUV cỡ A.

Tuy nhiên, để giữ vững vị thế, nhà phân phối Thaco KIA liên tục phải điều chỉnh giá và các chính sách hỗ trợ cho khách hàng mua xe.

Hiện tại, giá niêm yết của bản mới KIA Sonet 1.5 AT ở mức 499 triệu đồng, còn bản 1.5 Deluxe có giá niêm yết 539 triệu đồng.

Nhưng thực tế, khi khách hàng mua xe, các đại lý KIA sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ giảm từ 5-10 triệu đồng, áp dụng cho bản 1.5 AT.

Trong khi đó, phiên bản KIA Sonet 1.5 Deluxe thường được ưu đãi mạnh tay với mức giảm lên tới 40 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về mức 499 triệu đồng, ngang bằng với bản tiêu chuẩn của đối thủ nhưng có nhiều trang bị hơn.

Geely Coolray Standard

Geely Coolray có giá bán khởi điểm từ 538 triệu đồng. Tuy nhiên, trong tháng 10 này, các đại lý của Geely đang áp dụng hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ, giúp bán bán khởi điểm xuống mức 499 triệu đồng và đưa mẫu xe này trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 500 triệu đồng.

Được định vị ở phân khúc SUV cỡ B, Geely Coolray cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như KIA Seltos, Hyundai Creta hay Mitsubishi Xforce.

Tuy nhiên, với mức giá bán dưới 500 triệu đồng, mẫu xe của Geely thậm chí còn có thể giành lấy thị phần của các đối SUV cỡ A như Toyota Raize, Hyundai Venue, KIA Sonet.

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá dưới 500 triệu đồng. Về bản chất, Omoda C5 định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ hoặc SUV cỡ C, cao hơn hẳn so với những cái tên phía trên.

Giá niêm yết của Omoda C5 Luxury là 539 triệu đồng, tức là cao hơn mốc 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong tháng 10/2025, các đại lý Omoda đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này xuống còn 485 triệu đồng.

Đây là một cơ hội tốt cho người tiêu dùng khi chỉ cần số tiền tương đương để mua một chiếc SUV cỡ A nhưng có thể sở hữu một chiếc SUV hạng B+/C rộng rãi và nhiều trang bị hơn.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!