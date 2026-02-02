Đáng chú ý, bên cạnh phiên bản e:HEV RS, Honda lần đầu tiên bổ sung thêm phiên bản CR-V e:HEV L, mở rộng lựa chọn cho khách hàng yêu thích dòng xe Hybrid - thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp xu hướng phát triển bền vững.

Việc ra mắt CR-V e:HEV mới không chỉ mang đến những nâng cấp đáng giá về công nghệ và tiện nghi, mà còn thể hiện rõ cam kết của Honda trong việc đồng hành cùng mục tiêu trung hòa Carbon vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam và Honda Motor toàn cầu.

Sản xuất tại Việt Nam



Lần đầu tiên, Honda CR-V e:HEV được lắp ráp tại nhà máy Honda Phú Thọ, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu của Honda. Điều này không chỉ giúp Honda Việt Nam đáp ứng nhanh hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường trong nước, mà còn khẳng định cam kết lâu dài trong việc phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững.

Honda CR-V e:HEV mới sẽ chính thức được bán ra thị trường từ ngày 11/02/2026 thông qua hệ thống Nhà phân phối Ô tô Honda trên toàn quốc, với hai phiên bản e:HEV L và e:HEV RS cùng nhiều lựa chọn màu sắc.

Mở rộng dải sản phẩm Hybrid



Ra mắt lần đầu tại Việt Nam vào năm 2023, Honda CR-V thế hệ thứ 6 nhanh chóng khẳng định vị thế trong phân khúc C-SUV nhờ thiết kế thể thao, khả năng vận hành mạnh mẽ, công nghệ an toàn tiên tiến và tiện nghi vượt trội. Mẫu xe đã liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng uy tín như “Ô tô của năm 2023”, “Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình 2024” và “Xe Hybrid của năm 2025”.

Tiếp nối thành công đó, Honda Việt Nam giới thiệu phiên bản nâng cấp CR-V e:HEV với thông điệp “Định thế tiên phong”, nâng cấp trải nghiệm người dùng và tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong xu hướng Hybrid hóa.

Những nâng cấp nổi bật trên Honda CR-V e:HEV mới



Lần đầu tiên trang bị hệ thống chuyển số bằng nút bấm trên các phiên bản e:HEV là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Thiết kế này không chỉ mang tính thẩm mỹ cao, hiện đại, mà còn tối ưu không gian khoang lái, giúp người dùng thao tác nhanh chóng, chính xác và an toàn hơn trong quá trình sử dụng.

Về thiết kế, Honda CR-V e:HEV vẫn giữ ngôn ngữ thể thao đặc trưng của thế hệ thứ 6 với dáng vẻ mạnh mẽ, bề thế nhưng không kém phần sang trọng. Riêng phiên bản e:HEV RS tiếp tục được nhấn mạnh cá tính thể thao với các chi tiết sơn đen bóng ở ngoại thất, không gian nội thất tông màu tối cùng logo RS nổi bật trên hàng ghế trước.

Vận hành Hybrid mạnh mẽ - Tiết kiệm nhiên liệu đến 30%

Honda CR-V e:HEV được trang bị hệ thống động cơ Hybrid tiên tiến gồm 2 mô tơ điện kết hợp với động cơ xăng 2.0L, cho khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn êm ái và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội - lên đến 30% so với động cơ xăng trên cùng dòng xe. Khi kết hợp, tổng công suất cực đại đạt 204 Hp, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, mạnh mẽ nhưng vẫn thân thiện với môi trường.

An toàn toàn diện

Honda CR-V e:HEV mới tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ của Honda đối với an toàn giao thông. Tất cả các phiên bản đều được trang bị Honda SENSING - hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến, bao gồm hàng loạt tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng cùng các tính năng như đèn pha thích ứng tự động (AHB) hoặc đèn pha thích ứng thông minh (ADB) trên phiên bản e:HEV RS.

Mẫu xe đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP, mang lại sự an tâm tối đa cho người lái và hành khách trên mọi hành trình.

Tiện nghi cao cấp, kết nối thông minh

Không gian nội thất 5 chỗ rộng rãi, cao cấp tiếp tục là điểm mạnh của CR-V e:HEV. Xe được trang bị hệ thống Honda CONNECT, cho phép người dùng kết nối, theo dõi và điều khiển xe từ xa, nâng cao trải nghiệm sử dụng và sự an tâm khi sở hữu.

Bên cạnh đó, các trang bị tiện nghi cao cấp như màn hình trung tâm lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số, sạc không dây, hệ thống âm thanh BOSE 12 loa, cùng cửa sổ trời toàn cảnh trên phiên bản RS mang đến trải nghiệm thoải mái, hiện đại và đẳng cấp cho mọi hành khách.

Cam kết dài hạn cho khách hàng



Honda CR-V e:HEV áp dụng chính sách bảo hành toàn diện với bảo hành tiêu chuẩn 3 năm hoặc 100.000 km, đồng thời gia hạn miễn phí thêm 2 năm hoặc 50.000 km cho các bộ phận cốt lõi của hệ thống Hybrid, bao gồm động cơ, hộp số và pin - khẳng định cam kết lâu dài của Honda trong việc mang đến sự an tâm cho khách hàng.