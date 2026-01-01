Ngày 29/1, Toyota Việt Nam chính thức trình làng mẫu bán tải Toyota Hilux.

Toyota Hilux 2026. Ảnh: Phạm Huyền

Tại Việt Nam, Hilux 2026 được phân phối với ba phiên bản có giá khá cạnh tranh: Hilux Strandard số sàn, 1 cầu có giá 632 triệu đồng; Hilux Pro số tự động, 1 cầu có giá 706 triệu đồng; Hilux Trailhunter số tự động, 2 cầu có giá 903 triệu đồng. So với mặt bằng chung phân khúc, mức giá này đặt Hilux cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger và Mitsubishi Triton, đặc biệt ở nhóm phiên bản số tự động dẫn động một cầu vốn là nhóm bán chạy nhất. Hiện, Ford Ranger giá từ 665 triệu đồng - 1,039 tỷ đồng, Mitsubishi Triton giá từ 655-924 triệu đồng, Nissan Navara giá từ 685-960 triệu đồng và Isuzu D-Max giá 650-880 triệu đồng.

Xét riêng nhóm bán tải 1 cầu, Toyota Hilux Pro 2.8 AT 4x2 có mức giá 706 triệu đồng, tương đương Ranger XLS hoặc Ranger Sport 2.0 AT 4x2 và nhỉnh hơn một số phiên bản Triton 2WD.

Ở nhóm bán tải 2 cầu, Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4×4 AT, có giá niêm yết 903 triệu đồng tại Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với các bản cao cấp của Ford Ranger 4×4 AT và Mitsubishi Triton 4WD. Mức giá 903 triệu đồng của Hilux Trailhunter thấp hơn nhiều so với bản Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT khoảng 987 triệu đồng và cũng mềm hơn so với một số cấu hình cao cấp của Ranger, đồng thời nằm sát với Mitsubishi Triton 4WD AT Athlete có giá tham khảo khoảng 924 triệu đồng.

Về động cơ, điểm khác biệt lớn nhất của Hilux 2026 so với hai đối thủ nằm ở việc Toyota sử dụng thống nhất động cơ diesel 2.8L cho cả ba phiên bản. Động cơ này cho công suất khoảng 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm trên bản số tự động, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Trong khi đó, Ford Ranger bản 1 cầu phổ biến tại Việt Nam sử dụng động cơ diesel 2.0L, công suất từ 170 đến 210 mã lực tùy phiên bản, mô-men xoắn 405–500 Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Mitsubishi Triton dùng động cơ diesel 2.4L, công suất dao động 184–204 mã lực, mô-men xoắn khoảng 430–470 Nm, hộp số tự động 6 cấp.

Có thể thấy, ở phiên bản thấp và tầm trung 1 cầu, Toyota Hilux 2026 có lợi thế rõ rệt khi kéo hàng nặng, leo đường đồi núi hoặc vận hành ở dải tốc độ thấp cần lực kéo lớn. Ngược lại, Ranger thắng về tính linh hoạt vận hành nhờ hộp số 10 cấp, giúp xe sang số mượt hơn và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Triton 1 cầu có chỉ số sức mạnh nằm giữa Hilux và Ranger, không vượt trội nhưng là một lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và chi phí.

Với phiên bản cao cấp, một số công nghệ giải trí và trợ lái tiên tiến hơn trên Ranger vẫn là lợi thế cạnh tranh rõ rệt hơn so với Trailhunter 4×4 AT.

So với Mitsubishi Triton 4WD, Hilux Trailhunter có kích thước cabin và không gian nội thất có phần khiêm tốn hơn, khiến trải nghiệm vận hành và tiện nghi chưa hoàn toàn vượt trội so với đối thủ Nhật Bản này.

Nội thất Toyota Hilux Pro bản 1 cầu. Ảnh: Phạm Huyền

Toyota Hilux 2026 nâng cấp mới. Ảnh: Phạm Huyền

Nhìn tổng thể, Hilux 2026 không phải mẫu bán tải nhiều công nghệ nhất hay rẻ nhất phân khúc. Điểm mạnh của mẫu xe này nằm ở động cơ. Ngược lại, hộp số 6 cấp và phong cách vận hành thiên về công việc khiến Hilux trước đây chưa thực sự vượt trội về trải nghiệm so với Ranger, trong khi Triton lại có lợi thế ở một số phiên bản giá mềm hơn.

Năm 2025, doanh số của Toyota Hilux xếp hạng thứ ba phân khúc khi đạt 3.501 xe, ,đứng đầu vẫn là Ford Ranger (18.692 xe) và Mitsubishi Triton (4.303 xe).