Trong chiến lược điện hóa đầy tham vọng, Mercedes-Benz từng đặt nhiều kỳ vọng vào dòng xe điện EQ, đặc biệt là mẫu sedan cỡ trung hạng sang EQE. Tuy nhiên, thực tế thị trường lại phũ phàng hơn dự đoán. Theo các nguồn tin quốc tế, Mercedes-Benz sẽ ngừng sản xuất EQE trước khi mẫu xe này kịp bước sang thế hệ thứ 2.

Mercedes-Benz E-Class EQ bị bắt gặp khi đang chạy thử tại châu Âu. Ảnh: Carscoops

Thay vào đó, hãng xe sang của Đức lựa chọn một hướng đi an toàn và thực dụng hơn, đó là phát triển một mẫu E-Class thuần điện dựa trên nền tảng truyền thống, tương tự như cách mà họ đã làm với dòng GLC-Class vào năm ngoái, dễ tiếp cận và gần gũi với người dùng hơn so với triết lý thiết kế “tương lai hóa” của dòng EQ trước đây.

Mẫu E-Class EQ mới đã nhiều lần bị bắt gặp chạy thử tại châu Âu với lớp ngụy trang dày đặc. Dù chưa thể quan sát rõ thiết kế hoàn chỉnh, nhưng giới chuyên môn nhận định chiếc sedan điện này sẽ mang kiểu dáng ba khoang cổ điển, khác biệt đáng kể so với thân xe “giọt nước” gây tranh cãi của EQE.

Ngoài ra, nhiều đường nét thiết kế được cho là lấy cảm hứng từ GLC EV, nhưng được tinh chỉnh để phù hợp hơn với hình hài một mẫu sedan hạng sang cỡ trung.

Ảnh dựng phần đầu xe Mercedes-Benz E-Class EQ. Ảnh: Kolesa

Các bản phác thảo từ trang Kolesa cho thấy E-Class EQ sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn tích hợp đèn LED, một xu hướng thiết kế mà Mercedes-Benz vẫn kiên định theo đuổi, trong khi một số đối thủ như BMW đã bắt đầu tiết chế điều này. Với màu sơn sáng, chi tiết này mang lại cảm giác hài hòa, song hiệu ứng thị giác khi kết hợp cùng các màu sơn tối vẫn là dấu hỏi lớn.

Ở phần đầu xe, E-Class EQ nhiều khả năng sẽ có hệ thống đèn chiếu sáng riêng, gọn gàng và tinh tế hơn so với phiên bản E-Class chạy xăng. Đèn LED ban ngày hình ngôi sao vốn là dấu ấn đặc trưng của Mercedes-Benz, được kỳ vọng sẽ tiếp tục xuất hiện trên mẫu xe này.

Phía sau, cụm đèn hậu cũng có thể được thiết kế lại với đồ họa ánh sáng mới, tạo sự khác biệt rõ ràng giữa bản điện và bản động cơ đốt trong.

Một chi tiết đáng chú ý là cửa sổ bên thứ tư kéo dài về phía sau cột C, giúp thân xe trông thanh thoát và sang trọng hơn. Đây là điểm Mercedes-Benz đang cân nhắc vì nó khá giống với cách bố trí kính kiểu Maybach S-Class.

Ảnh dựng phần đuôi xe Mercedes-Benz E-Class EQ. Ảnh: Kolesa

Theo thông tin từ Carscoops, Mercedes-Benz E-Class EQ sẽ sử dụng nền tảng MB.EA, tương tự GLC EV. Điều này đồng nghĩa mẫu sedan điện mới có thể dùng pin dung lượng lớn 94 kWh, hệ dẫn động hai mô-tơ điện cho công suất lên tới 483 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm.

Nhờ thiết kế khí động học tốt hơn dòng SUV, phạm vi hoạt động của E-Class EQ có thể vượt mốc 715km theo chuẩn WLTP. Đáng chú ý, kiến trúc điện 800V cho phép xe hỗ trợ sạc nhanh lên tới 330kW, một lợi thế lớn trong cuộc đua xe điện hạng sang.

Việc Mercedes-Benz từ bỏ EQE để quay lại cái tên E-Class quen thuộc cho thấy hãng đang lắng nghe thị trường nhiều hơn. Trong kỷ nguyên xe điện, công nghệ là cần thiết, nhưng giá trị thương hiệu và cảm xúc quen thuộc vẫn là yếu tố then chốt quyết định thành công.

Theo Carscoops

