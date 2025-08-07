Một vụ kiện mới được đệ đơn tại Hoa Kỳ đã cáo buộc các động cơ tăng áp của Honda và Acura mắc một lỗi nghiêm trọng, làm dấy lên lo ngại đối với chủ sở hữu của nhiều mẫu xe phổ thông.

Theo nội dung vụ kiện, một số động cơ tăng áp 1.5 lít và 2.0 lít có thể dễ bị quá nhiệt và hư hỏng gioăng quy lát. Giống như nhiều vụ kiện tập thể khác, đơn kiện cho rằng Honda đã biết về vấn đề này nhưng không thông báo cho người tiêu dùng.

Cụ thể, vụ kiện được đệ trình gần đây tại bang California với 6 nguyên đơn đứng tên. Nội dung đơn kiện khẳng định rằng Honda đã không phát triển đúng cách các động cơ tăng áp đủ khả năng chịu được áp suất và nhiệt độ cao, đồng thời cáo buộc rằng gioăng quy lát dễ bị nứt. Nếu điều này xảy ra, dung dịch làm mát có thể lọt vào đầu xi-lanh, làm hỏng bộ phận này và gây rò rỉ nước làm mát vào buồng đốt.

Không chỉ khiến động cơ không được làm mát đúng cách, lỗi này còn khiến động cơ có thể bị đánh lửa sai (misfire). Ngoài ra, nếu nước làm mát trộn lẫn với dầu động cơ, nó có thể làm loãng và nhiễm bẩn dầu, gây ăn mòn và mài mòn quá mức. Nhiều chủ xe được cho là đã gặp phải tình trạng hư hỏng động cơ hoàn toàn, một số người thậm chí bị kẹt trên đường khi xe đột ngột chết máy.

Các mẫu xe bị nêu tên trong vụ kiện bao gồm Honda Accord (2018–2022), Honda Civic (2016–2022), Honda CR-V (2017–2022), Acura RDX (2021–2022), và Acura TLX (2019–2022).

Một nguyên đơn tên Tiffany Richardson kể rằng gioăng quy lát trên chiếc Honda Accord 2018 của cô bị hỏng vào tháng 2/2023. Cô cho biết nước làm mát đã rò rỉ vào buồng đốt và chi phí sửa chữa lên tới 1.397 USD (khoảng 36,6 triệu đồng). Chỉ 2 tháng sau, cô phải đối mặt với sự cố thứ hai khi phát hiện nước làm mát tiếp tục lọt vào trong xi-lanh đầu tiên. Cô đã tốn thêm 1.216 USD (khoảng 32 triệu đồng) để sửa chữa.

Vụ kiện cũng dẫn chứng hàng chục đơn khiếu nại gửi đến Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) trong những năm gần đây, nhiều đơn trong số đó mô tả sự cố hỏng gioăng quy lát tương tự.

Các luật sư đang kiện hãng xe Nhật Bản vì vi phạm bảo hành rõ ràng, có dấu hiệu vi phạm đạo luật bảo vệ người tiêu dùng của các bang, và có hành vi trục lợi không chính đáng. Họ đang yêu cầu xét xử bởi bồi thẩm đoàn nhằm buộc Honda phải chịu trách nhiệm cho những gì họ cho là một lỗi động cơ phổ biến.

Theo Carscoops

