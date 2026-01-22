VTV vừa ra mắt dòng phim chất lượng miniseries vào khung 20h thứ 5 và thứ 6 hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 29/1/2026 ngay sau khi Cách em 1 milimet kết thúc.

Đây là dòng phim chất lượng cao, có độ dài từ 16-20 tập được chú trọng đầu tư với những đề tài, thể loại ít được khai thác hoặc thậm chí chưa từng xuất hiện, dám thể nghiệm cách kể chuyện mới mẻ, nhân vật độc đáo, chú trọng nâng cao trải nghiệm cảm xúc người xem.

Diễn viên Hồng Đăng

Sự kiện chiều 22/1 có sự góp mặt của lãnh đạo VTV, đạo diễn Bùi Tiến Huy và Nguyễn Đức Hiếu cùng nhiều diễn viên góp mặt trong 2 phim mở màn là Đồng hồ đếm ngược và Lời hứa đầu tiên như: Thanh Sơn, Lan Phương, Bình An, Việt Hoàng, Maya, Hoàng Hà... Tuy nhiên, nhân vật được chờ đợi nhất là diễn viên Hồng Đăng lại vắng mặt.

Lý do, nam diễn viên chỉ đóng vai nhỏ trong Đồng hồ đếm ngược và ê-kíp cũng muốn giấu kín thông tin về nhân vật anh đóng để tạo sự bất ngờ cho khán giả.

Kể từ sau khi Thương ngày nắng về kết thúc, hơn 3 năm qua Hồng Đăng không tham gia dự án phim nào. Anh cũng không chia sẻ bất cứ hình ảnh và thông tin nào về vai diễn trở lại trên trang cá nhân suốt thời gian qua khiến khán giả càng tò mò. Không ít người hâm mộ đã vào các bài đăng của anh thúc giục Hồng Đăng trở lại đóng phim.

Đạo diễn Bùi Tiến Huy (trái) chia sẻ về diễn viên đặc biệt trong "Đồng hồ đếm ngược".

Chia sẻ tại họp báo, khi được hỏi về Hồng Đăng, đạo diễn Bùi Tiến Huy nói anh là nam diễn viên giỏi, đặc biệt thích hợp với thể loại tình cảm và vai diễn đòi hỏi sự diễn xuất bằng ánh mắt. Thêm nữa, anh nhận xét Hồng Đăng chuyên nghiệp trên set quay.

Trong 15 năm, Hồng Đăng hợp tác với đạo diễn Bùi Tiến Huy tới 7 phim gần nhất là Thương ngày nắng về, nam diễn viên vẫn thu giọng nói của mình gửi về cho đạo diễn để hoàn thành cảnh phim ở tập cuối. "Trong tương lai gần nếu có phim nào của VFC phù hợp và phim đó cần và cái duyên Hồng Đăng quay trở lại với màn ảnh nhỏ mong khán giả và nhà báo hãy mở lòng với bạn ấy", Bùi Tiến Huy chia sẻ.

Lan Phương và chú chó đóng phim "Đồng hồ đếm ngược".

Đồng hồ đếm ngược lần đầu tiên một bộ phim tâm lý xã hội có yếu tố siêu thực lên sóng giờ vàng và cũng là lần hiếm hoi trên màn ảnh Việt, một chú chó trở thành nhân vật trung tâm của phim.

Đồng hồ đếm ngược bám theo hành trình của Thành (Thanh Sơn), một thanh niên loay hoay đủ nghề ở thành phố để theo đuổi giấc mơ làm diễn viên. Thế nhưng cùng lúc ước mơ sụp đổ, bạn gái quay lưng, làm mất khoản tiết kiệm cả đời của mẹ, Thành bị khủng hoảng, trong phút cực đoan, anh tuyệt vọng tìm đến cái chết. Nhưng Coddy, chú chó Thành chuộc từ lò mổ đã cứu sống anh.

Thanh Sơn (phải) đảm nhiệm vai Thành.

Sau biến cố, Thành đột nhiên có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác. Có điều, món quà tưởng như siêu năng lực ấy lại trở thành gánh nặng khi Thành phát hiện thời gian sống của người mẹ anh vô cùng yêu thương chỉ còn được tính bằng ngày.

Thành tìm mọi cách để luân chuyển sự sống cho mẹ mình và bước vào một hành trình với những người đồng đội không giống ai: Hà Chi, cô gái khiếm thính, một IT hacker thông minh, mạnh mẽ mang trong mình nhiều tổn thương nhưng chưa từng bỏ cuộc. Và đặc biệt nhất, Coddy - chú chó có thể trò chuyện với Thành, đồng thời là mắt xích then chốt trong những “nhiệm vụ của thần chết” nhằm kéo dài sự sống cho mẹ anh.

Thu Quỳnh cũng góp mặt trong dự án phim mới của VTV.

Bộ phim tiếp theo lên sóng là Lời hứa đầu tiên khai thác đề tài đời sống hoa hậu. Bộ phim theo chân Vi Minh, một cô gái trẻ bước vào hành trình chinh phục hào quang để rồi phải đối diện với cám dỗ, sai lầm và những mất mát không thể đo đếm. Đằng sau ánh đèn sân khấu là những mối quan hệ chằng chịt, những tham vọng được đánh đổi bằng niềm tin, tình thân.

Với dàn diễn viên đa sắc, kết hợp giữa những gương mặt trẻ triển vọng và các người đẹp lần đầu lấn sân sang phim ảnh như Huyền Trang, Linh Sơn, Mỹ Duyên, Việt Hoàng, Maya, á hậu Quỳnh Anh… bộ phim hứa hẹn mang đến một câu chuyện giàu kịch tính.

