Thống kê của VTV Rating cho thấy Lằn ranh đứng đầu các phim giờ vàng trên VTV1 về số lượng khán giả bình quân mỗi tập phát sóng. Phim thu hút sự quan tâm nhờ đề cập đến vấn đề chống tham nhũng và tiêu cực hiện nay. Quá trình làm phim cuốn chiếu, đội ngũ biên kịch liên tục cập nhật thêm các vấn đề mới nóng hổi phát sinh trong xã hội để tạo tính thời sự cho bộ phim.

Hồng Diễm gặp thách thức về lời thoại khi vào vai Viện phó Viện Kiểm sát.

Về việc phim luôn thu hút khán giả với những clip triệu view, diễn viên Hồng Diễm chia sẻ đó cũng là bất ngờ với ê-kíp. Khi đưa các clip hậu trường lên, mục đích của các diễn viên cũng chỉ muốn khán giả hiểu hơn về quá trình làm phim nhưng không ngờ lại nhận sự tương tác lớn từ khán giả.

Hồng Diễm nói khó khăn chung của toàn bộ diễn viên ở phim này là lời thoại vì họ ít gặp ngoài đời. Vì vậy học thoại là thách thức lớn của diễn viên trong phim này. Vào vai Viện phó Viện Kiểm sát trong một bộ phim chính luận với Hồng Diễm đã là thách thức lớn.

Còn Mạnh Trưởng chia sẻ: "Với Triển, thần thái của nhân vật là cái khó, thần thái với từng người lại khác nhau nên càng khó. Nhưng càng khó mình lại càng muốn khai thác".

Vai Chánh văn phòng Triển của Mạnh Trường được đánh giá cao.

Mạnh Trường chia sẻ đọc bình luận của khán giả cũng bất ngờ vì Lằn ranh nhận sự quan tâm bàn luận lớn. Nam diễn viên vừa giành giải Cánh diều vàng vui vì vai diễn mới để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ.

NSND Trung Anh kể trong quá trình làm, cái khó của các diễn viên là phải phân định được lằn ranh mỏng manh của nhân vật vì chỉ có thể khán giả mới hiểu được. Phó bí thư Sách cũng được đánh giá là vai diễn mang màu sắc mới của ông bố quốc dân.

Theo VTV Kết nối, Lằn ranh khởi quay cuối tháng 6/2025 và trải qua 6 tháng tiền kỳ và hậu kỳ. Phim sẽ kết thúc ở tập 58 vào cuối tuần này trước khi nhường chỗ cho Không giới hạn.

Ảnh, clip: VTV