Trong hàng loạt sự cố cơ khí có thể xảy ra với ô tô, hỏng hộp số khi xe đang di chuyển luôn nằm trong nhóm nguy hiểm và tốn kém nhất. Không chỉ đe dọa an toàn của người ngồi trên xe, sự cố này còn có thể “thổi bay” hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng nếu xử lý sai cách.

Vậy khi hộp số bất ngờ “đình công”, điều gì thực sự đang diễn ra và tài xế tại Việt Nam cần làm gì để giảm thiểu rủi ro?

Xe phản ứng thế nào khi hộp số gặp trục trặc?

Tùy mức độ hư hỏng, xe có thể biểu hiện rất khác nhau. Nhẹ thì bị kẹt ở một cấp số, xe ì và khó tăng tốc. Nặng hơn, động cơ vẫn gào lớn nhưng bánh xe không truyền lực, hoặc xe đột ngột mất lực kéo khi đang chạy nhanh hay vượt xe khác.

Nhiều tài xế sẽ có tâm lý hoảng loạn khi hộp số ô tô bất ngờ bị trục trặc trong lúc xe đang chạy. Ảnh: Ulmers Auto Care

Trong tình huống này, tâm lý hoảng loạn là điều dễ hiểu, nhưng nguyên tắc sống còn là không đạp phanh gấp khi xe đang ở tốc độ cao, bởi nguy cơ bị xe phía sau tông trúng là rất lớn.

Điều đầu tiên mà tài xế Việt cần nắm vững là giữ bình tĩnh, bật đèn cảnh báo (hazard) để các phương tiện xung quanh nhận biết xe bạn đang gặp sự cố. Nếu xe vẫn còn trôi, hãy đánh lái nhẹ nhàng vào làn trong cùng hoặc lề đường. Với xe số tự động, có thể thử gạt cần số về N để tách truyền động, giúp xe trôi dễ kiểm soát hơn.

Sau khi xe đã dừng hoàn toàn ở vị trí an toàn, hãy chuyển cần số về P đối với xe số tự động, hoặc để số 1/số lùi đối với xe số sàn, sau đó kéo chặt phanh tay. Cuối cùng là gọi cứu hộ, tuyệt đối không cố nổ máy hay ép xe chạy tiếp. Việc này có thể phá hủy hoàn toàn các chi tiết bên trong hộp số, biến một lỗi nhỏ thành hóa đơn sửa chữa khổng lồ.

Những “thủ phạm” khiến hộp số nhanh xuống cấp

Theo các chuyên gia kỹ thuật, điều kiện sử dụng xe tại Việt Nam khiến hộp số ô tô phải chịu nhiều áp lực hơn so với lý thuyết thiết kế. Có 4 nguyên nhân chính khiến hộp số nhanh xuống cấp.

Một chiếc xe được hạ hộp số để sửa chữa sau khi cố lái xe qua đoạn ngập sâu. Ảnh: Ngô Minh

- Rò rỉ hoặc thiếu dầu hộp số: Dầu hộp số không chỉ bôi trơn mà còn làm mát và tạo áp suất thủy lực để sang số. Khi thiếu dầu, các lá côn sẽ ma sát khô, nhanh chóng cháy xém. Dấu hiệu thường thấy là vệt dầu đỏ hoặc nâu đen dưới gầm xe.

- Nước lọt vào hộp số: Việc cố lái xe qua đoạn ngập sâu có thể khiến nước tràn vào hộp số qua lỗ thông hơi. Nước trộn với dầu tạo thành dung dịch màu “cà phê sữa”, phá hủy hệ thống van điều khiển và lá côn chỉ trong thời gian ngắn.

- Thói quen lái xe sai cách: Gạt cần số về P hoặc R khi xe chưa dừng hẳn, thường xuyên ép ga thốc máy, hoặc gác tay lên cần số (xe số sàn) đều làm các chi tiết bên trong nhanh mòn và lệch chuẩn.

- Lơ là việc bảo dưỡng: Nhiều tài xế lầm tưởng dầu hộp số tự động là "dùng trọn đời" nhưng thực tế môi trường nóng ẩm, kẹt xe tại Việt Nam đòi hỏi dầu hộp số phải được thay thế định kỳ.

Hộp số hiếm khi chết đột ngột mà không báo trước. Tài xế nên đưa xe đi kiểm tra ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như xe bị giật mạnh hoặc có độ trễ khi sang số, xuất hiện mùi khét do dầu hộp số bị quá nhiệt hoặc lá côn bị cháy, tiếng kim loại va đập bất thường hay đèn báo nhiệt độ dầu hộp số sáng trên bảng táp-lô.

Chi phí sửa chữa: Hóa đơn khiến nhiều người "choáng váng"

Tại thị trường Việt Nam, chi phí xử lý các vấn đề về hộp số dao động biên độ rất lớn, phụ thuộc vào dòng xe và mức độ hỏng hóc. Bảo dưỡng, thay dầu hộp số thường dao động từ 1,5-4 triệu đồng, tùy thuộc vào phương pháp thay xả đáy hay thay tuần hoàn.

Sửa chữa tổng thể gồm thay vỉ điều khiển, van solenoid, roăng phớt, chi phí thường khoảng 8-20 triệu đồng đối với các dòng xe phổ thông. Trong khi đó, đại tu hộp số như thay lá côn, đai thép CVT, gioăng phớt toàn bộ, mức giá dao động từ 25-50 triệu đồng

Thay thế hộp số mới được xem là giải pháp cuối cùng và đắt đỏ nhất. Với xe phổ thông cỡ B và C, chi phí dao động từ 40-90 triệu đồng và 150-300 triệu đồng đối với các dòng xe sang.

Do đó, giải pháp rẻ nhất và hiệu quả nhất chính là bảo dưỡng phòng ngừa. Giải pháp rẻ và hiệu quả nhất vẫn là bảo dưỡng phòng ngừa. Hãy thay dầu hộp số đúng định kỳ, thường sau mỗi 40.000-80.000km, sử dụng đúng loại dầu cho từng kiểu hộp số (CVT, AT, DCT…). Một hộp số được chăm sóc đúng cách không chỉ giúp xe vận hành êm ái mà còn bảo vệ an toàn và túi tiền của chính bạn.

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