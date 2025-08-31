Ngày 31/8, các nghệ sĩ đã có buổi luyện tập đầu tiên cho chương trình Hoà nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2025. Đây là năm thứ 15 chương trình được thực hiện và đặc biệt hơn, lần đầu tiên Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham gia chỉ đạo.

Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine và Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, buổi tập đầu tiên diễn ra trong không khí khẩn trương nhưng đầy cảm hứng.

NSƯT Lệ Giang và các nghệ sĩ của nhóm Nét Việt.

Một trong những điểm nhấn của buổi tập là tiết mục "Lưu Thủy - Kim Tiền - Xuân Phong-Long Hổ" do NSƯT Lệ Giang và nhóm Nét Việt thể hiện. Tác phẩm dân ca và nhạc cung đình Huế này được chuyển soạn để kết hợp cùng dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời, tạo nên sự hòa quyện độc đáo giữa âm nhạc truyền thống và tinh thần giao hưởng hiện đại. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đánh giá: “Sự kết hợp này có thể mở ra hướng đi mới cho âm nhạc dân tộc hiện đại”.

Nghệ sĩ cello Phan Phúc đầy cảm xúc với bản nhạc trữ tình Hướng về Hà Nội được chuyển soạn theo phong cách nhẹ nhàng, sâu lắng và giàu chiều sâu nội tâm.

Nữ nghệ sĩ trẻ Lương Khánh Nhi, vừa trở về từ châu Âu, bày tỏ niềm xúc động khi được tham gia chương trình đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: "Tôi rất vui vì được biểu diễn với dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời và được làm việc trở lại với chú Trần Mạnh Hùng."

Với hai tiết mục của Phan Phúc và Lương Khánh Nhi, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cho rằng: “Đây là những phần khí nhạc có xuất xứ từ thanh nhạc nhưng đã được nâng tầm thành các tác phẩm không lời. Điều này đòi hỏi người biểu diễn phải luyện tập rất vất vả. Ngay cả quá trình hoàn thiện tổng phổ, tôi cũng phải dành nhiều thời gian nhưng tất cả đều rất xứng đáng”.

Buổi tập còn ghi nhận sự trở lại của Tùng Dương với hai tiết mục: Sông Đắk Krông mùa xuân về và Một vòng Việt Nam. Với kinh nghiệm dày dạn, anh nhanh chóng hòa nhập và phối hợp hiệu quả cùng dàn nhạc.

Sau đó, ca sĩ Hà An Huy có phần tập luyện cho ca khúc "Huế – Sài Gòn – Hà Nội". Lần đầu tham gia Điều còn mãi, nam ca sĩ chia sẻ cảm giác vinh dự khi được cất tiếng hát tri ân quá khứ, trân trọng hiện tại và gửi gắm niềm tin vào tương lai. Dàn hợp xướng cũng luyện tập tích cực để hỗ trợ phần trình diễn của anh.

Dàn hợp xướng Kosmos Opera luyện tập tích cực và tập trung, hỗ trợ tiết mục của ca sĩ Hà An Huy.

Ca sĩ Viết Danh có màn luyện tập đầy hứng khởi với ca khúc "Gió lộng bốn phương" cho chương trình Điều còn mãi 2025.

Đinh Trang và Hoàng Kẹ đã có buổi tập đầu tiên cùng dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời cho tiết mục “Thei Mai” – một tác phẩm đậm đà sắc thái truyền thống và hiện đại, hòa quyện giữa âm hưởng dân ca Việt Nam và phong cách hòa tấu giao hưởng.

Năm nay, Phạm Khánh Ngọc sẽ thể hiện ca khúc “Nha Trang mùa thu lại về". Đã quen khi hát cùng dàn nhạc, nữ ca sĩ dễ dàng hòa nhịp và không gặp khó khăn. Cô nhận được lời khen ngợi từ nhạc trưởng Olivier Ochanine về phần tập luyện của mình.

Ca sĩ Bạch Trà với chất giọng truyền cảm cũng say sưa tập tiết mục “Gửi em chiếc nón bài thơ” - một bản nhạc đậm đà âm hưởng dân ca Bắc Bộ kết hợp với giao hưởng hiện đại.

Nhóm Áo Lính cũng không mất nhiều thời gian để ăn nhập với dàn nhạc. Cả nhóm cho biết đã có một buổi tập hiệu quả với nhạc trưởng Olivier Ochanine và dàn nhạc.

Tổng kết buổi tập, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng nhận xét: “Cảm xúc âm nhạc đã đạt 9 - 10 điểm ngay từ buổi đầu tiên. Tôi hy vọng chương trình năm nay sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả về âm nhạc truyền thống, nhạc chính ca Việt Nam, cũng như vẻ đẹp của các nhạc cụ phương Tây theo phong cách cổ điển”.



Ngày mai, toàn bộ các nghệ sĩ sẽ tiếp tục có buổi tập luyện thứ 2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Sau đó sáng 2/9 họ sẽ có buổi tổng duyệt chạy chương trình và tham gia biểu diễn chính thức vào lúc 14h ngày 2/9 tại Nhà hát Hồ Gươm. Hoà nhạc quốc gia Điều còn mãi 2025 sẽ được truyền hình trực tiếp VTV1.