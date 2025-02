Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Bộ TT&TT.

Báo cáo tại cuộc họp nêu rõ: Căn cứ chủ trương của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về việc điều chuyển, sắp xếp chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin từ Bộ TT&TT về Bộ Công an.

Để chủ động trong công tác triển khai ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ mới của các bộ, Bộ Công an và Bộ TT&TT đã thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: BCA

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo hai Bộ, các thành viên trong Ban Chỉ đạo, các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Bộ TT&TT đã tổ chức các cuộc làm việc trực tiếp đề xuất phương hướng tiếp nhận, bàn giao về chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan; triển khai việc tiếp nhận, bàn giao tài sản, tài chính, hậu cần; tổ chức hướng dẫn công an các địa phương tiếp nhận chức năng bảo đảm an toàn thông tin mạng từ sở TT&TT…

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc hai Bộ cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo trung tâm; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả việc bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin từ Bộ TT&TT về Bộ Công an.

Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trình bày báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: BCA

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc quyết liệt, tích cực giữa Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục An toàn thông tin, các đơn vị chức năng thuộc hai Bộ trong công tác phối hợp triển khai các công việc liên quan đến bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin từ Bộ TT&TT về Bộ Công an.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thông tin và các đơn vị chức năng liên quan của hai Bộ tổ chức họp, đánh giá cụ thể để thống nhất, hoàn thiện các nội dung; xây dựng nội dung, kế hoạch bàn giao, chương trình, kịch bản tổ chức lễ bàn giao.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, xây dựng dự thảo biên bản bàn giao công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn thông tin từ Bộ TT&TT về Bộ Công an; gửi dự thảo đến các đơn vị chức năng liên quan của hai Bộ tham gia ý kiến để hoàn thiện biên bản, sau đó báo cáo, đề xuất với lãnh đạo hai Bộ.