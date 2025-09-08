Ngày 8/9, nguồn tin của PV VietNamNet, Sở Y tế TP Cần Thơ có giấy mời hoả tốc về việc họp kiểm điểm 12 công chức (đương nhiệm và nghỉ hưu) liên quan đến trách nhiệm trong việc cấp chứng chỉ hành nghề không đúng quy định.

Thời gian họp diễn ra vào 8h ngày 9/9, tại hội trường Sở Y tế thành phố. Trong danh sách mời họp, 7 người đã nghỉ hưu, 1 người nghỉ thai sản và 4 người đang làm việc tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Trụ sở Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cũ. Ảnh: K.T

Động thái này diễn ra sau khi Thanh tra thành phố chuyển hồ sơ, tài liệu sai phạm tại Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng (cũ) sang Công an thành phố, kiến nghị điều tra dấu hiệu của các tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Hồi cuối tháng 6, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng (cũ) ban hành kết luận về hoạt động của Sở Y tế trong việc cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề; giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trong giai đoạn 2013-2024, qua thanh tra hơn 4.300 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, phát hiện 920 hồ sơ không đúng quy định. Riêng ông Bùi Đình Công, nguyên Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược (Sở Y tế Sóc Trăng) trình Giám đốc Sở cấp 512 chứng chỉ hành nghề không đúng quy định.

Đoàn thanh tra còn phát hiện hình dấu tròn “Trung tế y tế huyện Cù Lao Dung - Sở Y tế” trên giấy khám sức khoẻ, sơ yếu lý lịch của 44 hồ sơ có dấu hiệu làm giả.

Ngoài ra, các phòng chức năng trình lãnh đạo Sở Y tế thanh toán tiền làm thêm giờ, khen thưởng hơn 689 triệu đồng để hỗ trợ cho Hội đồng tư vấn, Tổ Thư ký, bộ phận giúp việc sai quy định.