“Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã xác định tầm nhìn phát triển kinh tế số giúp người dân giàu có hơn, góp phần đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đạt mức thu nhập cao vào năm 2045. Một trong những mục tiêu cơ bản đến năm 2030 của chiến lược là đưa tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 20%.

Trong “Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030”, Bộ Công Thương cũng đã nêu rõ kế hoạch này gắn kết chặt chẽ với Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số và các đề án, chiến lược, chương trình khác của ngành Công Thương nhằm tạo định hướng chung cho phát triển thương mại điện tử bền vững.

Đồng thời, kế hoạch cũng vạch ra mục tiêu phát triển thương mại điện tử theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững hướng đến phát triển kinh tế hiệu quả, tạo giá trị cho cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội công bằng và giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường.

Thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp vẫn có thể đăng ký tham gia diễn đàn tại trang go.ecomdx.com/VnSourcing.

Trong bối cảnh thương mại điện tử toàn cầu và tại Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, ngày 5/9, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương sẽ chủ trì tổ chức “Diễn đàn Ứng dụng thương mại điện tử và công nghệ số Việt Nam năm 2025” tại Trung tâm hội nghị The Adora Premium, TP.HCM.

Diễn đàn này là một hoạt động trong khuôn khổ triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Vietnam International Sourcing 2025, dự kiến quy tụ gần 600 gian hàng trong và ngoài nước, cùng sự tham dự của nhiều đoàn doanh nghiệp quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp, Singapore, Malaysia và các thị trường trọng điểm khác.

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, “Diễn đàn Ứng dụng thương mại điện tử và công nghệ số Việt Nam” năm nay tiếp tục giữ vai trò là “điểm hẹn chiến lược” của cộng đồng thương mại điện tử và công nghệ số Việt Nam.

Không chỉ mang đến bức tranh toàn cảnh về xu hướng thương mại điện tử toàn cầu, sự kiện này còn tạo ra không gian kết nối thiết thực để các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp Việt quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu, hợp tác đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, sự tham gia của những tên tuổi lớn như Amazon Global Selling, Shopee, TikTok Shop, Viettel Post, Vietnam Post, JD Logistics, Fado, Sendo Farm, Taureau AI (Pháp) … cùng nhiều đối tác quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận những giải pháp tiên tiến nhất để tối ưu chuỗi cung ứng, vận hành logistics và chiến lược marketing lĩnh vực trong thương mại điện tử nói chung.

“Diễn đàn Ứng dụng thương mại điện tử và công nghệ số Việt Nam năm 2025” sẽ có sự tham gia của những tên tuổi lớn như Amazon Global Selling, Shopee, TikTok Shop, Viettel Post, Vietnam Post, JD Logistics...

Trong khuôn khổ diễn đàn, 2 hội nghị chuyên đề “Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và ứng dụng công nghệ số cho doanh nghiệp Việt Nam”, “Diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử và thương mại điện tử xuyên biên giới - Hướng đi cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam”, sẽ lần lượt diễn ra.

Trong đó, “Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và Ứng dụng công nghệ số cho doanh nghiệp Việt Nam” là nơi các chuyên gia và đại diện nền tảng hàng đầu sẽ chia sẻ các nội dung xuất khẩu qua thương mại điện tử vào các thị trường như Hoa Kỳ, ASEAN, Trung Quốc, châu Âu cũng như giải pháp ứng dụng AI, công nghệ số và dữ liệu để nâng cao hiệu quả xuất khẩu, đặc biệt dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hội nghị “Diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử và thương mại điện tử xuyên biên giới - Hướng đi cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam”, sẽ tập trung vào cập nhật các xu hướng phát triển thương mại điện tử tại thị trường nội địa và thương mại điện tử xuyên biên giới hiện nay, giới thiệu các mô hình logistics hiện đại, giải pháp công nghệ hỗ trợ quản trị chuỗi cung ứng và những bài học kinh nghiệm từ chuyên gia và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Ông Bùi Huy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số - eComDX thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho hay, tại diễn đàn lần này, nội dung hợp tác xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo, kết nối thương mại điện tử cho doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài với Liên minh Thương mại điện tử xuyên biên giới, các đối tác quốc tế lớn cũng sẽ được đề cập.

“Đây là tiền đề để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nâng cao năng lực tự vận hành thương mại điện tử xuyên biên giới trong giai đoạn tiếp theo”, ông Bùi Huy Hoàng nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện eComDX, thị trường thương mại điện tử Việt Nam hiện đang có những bước tăng trưởng ấn tượng, với quy mô đạt 25 tỷ USD năm 2024, tăng trưởng 20% so với năm trước và nằm trong top 3 Đông Nam Á.

Sự kiện năm nay được kỳ vọng sẽ không chỉ mang tới góc nhìn chiến lược về xu hướng thị trường thương mại điện tử, mà còn là “cú hích” giúp doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn trong quá trình xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực quản trị và bứt phá trên sân chơi thương mại điện tử toàn cầu.