Từ thổ cẩm người Dao, nông sản vùng cao đến du lịch cộng đồng, nhiều hợp tác xã đang giúp đồng bào dân tộc thiểu số liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và cải thiện thu nhập.

Khi người dân liên kết để nâng giá trị sản phẩm

Đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng chủ động liên kết làm ăn, đưa sản vật và nghề truyền thống vượt khỏi phạm vi bản làng.

Tại Thái Nguyên, chị Lý Thị Quyên phát triển hợp tác xã (HTX) từ tri thức dược liệu và hoa văn người Dao; HTX Yến Dương đưa nông sản địa phương lên các kênh bán hàng trực tuyến. Trong khi đó, ở Nậm Hồng, tỉnh Tuyên Quang, người Dao phát triển du lịch cộng đồng, biến cảnh quan và bản sắc văn hóa thành nguồn sinh kế.

Tại xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên, chị Lý Thị Quyên, người Dao, đưa họa tiết trang phục truyền thống vào các sản phẩm như túi, khăn, tranh thổ cẩm, đồng thời phát triển sản phẩm dược liệu. HTX Thiên An do chị điều hành được thành lập năm 2015 với 7 thành viên. Đến tháng 11/2026, HTX có 22 thành viên chính thức và 86 thành viên liên kết.

HTX tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động, với thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. Hiện đơn vị có 8 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao, gồm 4 sản phẩm dược liệu và 4 sản phẩm thổ cẩm.

Sản phẩm được giới thiệu tại nhiều địa phương và trên các nền tảng số. Với chị Quyên, giữ nghề không chỉ là bảo tồn hoa văn truyền thống mà còn phải sáng tạo sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường, tạo thêm việc làm và thu nhập cho phụ nữ dân tộc Dao.

Tại xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên, HTX Yến Dương liên kết với hàng trăm hộ dân, tổ chức sản xuất các sản phẩm đặc trưng như miến dong, bí thơm, gạo nếp Tài và nhiều nông sản địa phương.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, 100% sản phẩm của HTX có mã truy xuất nguồn gốc; hơn 90% doanh thu đến từ các kênh bán hàng trực tuyến như Shopee, Zalo, Facebook và TikTok. Việc ứng dụng nền tảng số không chỉ giúp mở rộng tệp khách hàng mà còn tạo điều kiện giới thiệu vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Hợp tác xã Yến Dương lại liên kết hàng trăm hộ sản xuất miến dong, bí thơm.

Những mô hình này cho thấy, khi sản xuất được tổ chức theo tiêu chuẩn, thông tin sản phẩm minh bạch và người sản xuất chủ động tìm kiếm khách hàng, hợp tác xã có thêm cơ hội mở rộng thị trường, giảm phụ thuộc vào các kênh tiêu thụ truyền thống.

Tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, anh Triệu Mềnh Kinh, người Dao, cùng cộng đồng phát triển du lịch dựa trên ruộng bậc thang, ẩm thực và văn hóa bản địa. Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Nậm Hồng từng bước xây dựng hệ thống lưu trú, kết nối các hộ dân tham gia cung cấp dịch vụ và trải nghiệm cho du khách.

Năm 2024, HTX đạt doanh thu 1,8 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 6-7 triệu đồng/tháng. Sản phẩm du lịch cộng đồng Nậm Hồng được công nhận OCOP 4 sao.

Ba mô hình có cách làm và sản phẩm khác nhau, nhưng đều đặt người dân vào vị trí chủ thể. Khi cùng tham gia sản xuất, thống nhất chất lượng, quảng bá sản phẩm và chia sẻ lợi ích, các hộ có thêm điều kiện phát huy thế mạnh của địa phương, nâng giá trị sản vật và bản sắc văn hóa.

Chính sách tiếp sức, bản làng chủ động phát triển

Luật Hợp tác xã năm 2023 tạo cơ sở pháp lý cho việc thành lập, tổ chức và phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Luật cũng quy định các tiêu chí ưu tiên khi lựa chọn đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ, trong đó có số lượng thành viên là người dân tộc thiểu số, địa bàn hoạt động khó khăn và việc tham gia liên kết hình thành chuỗi giá trị.

Với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Quyết định 26/2026/QĐ-TTg quy định bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm. Các nhóm sản phẩm tham gia chương trình không chỉ gồm thực phẩm, đồ uống, dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ mà còn có dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch.

Bởi vậy, để kinh tế tập thể phát triển bền vững, đồng bào cần chủ động tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã phù hợp; tìm hiểu điều lệ, quyền và nghĩa vụ thành viên; ghi chép chi phí, thống nhất tiêu chuẩn sản xuất và thực hiện đúng cam kết liên kết.

Chính quyền và cơ quan chuyên môn cần đồng hành bằng hoạt động đào tạo quản trị, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ.

Liên kết không làm mất đi bản sắc hay sự chủ động của mỗi gia đình. Ngược lại, khi sản phẩm chung giữ được chất lượng và uy tín, từng hộ có thêm cơ hội tăng thu nhập, gìn giữ nghề truyền thống và góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.