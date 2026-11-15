Đà Nẵng sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, giải quyết nhu cầu về nhà ở, đất sản xuất và hỗ trợ phát triển sinh kế, góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 554, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Theo kế hoạch, thành phố tập trung thực hiện các chính sách đặc thù, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt; đồng thời chú trọng sắp xếp dân cư và hoàn thiện hạ tầng thiết yếu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Sở Dân tộc và Tôn giáo được giao chủ trì tham mưu, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chính sách này.

Đà Nẵng cũng ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, cầu qua sông, thủy lợi, nước sạch, trường học, y tế và hạ tầng số tại các địa bàn miền núi, vùng khó khăn. Đồng thời tập trung xử lý những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập lụt, thiếu nước sinh hoạt và các công trình thiết yếu xuống cấp.

Nguồn vốn ngân sách giai đoạn 2026-2030 sẽ được ưu tiên bố trí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, an toàn khu và những địa bàn còn thiếu hụt nghiêm trọng về hạ tầng, dịch vụ xã hội cơ bản.

Đà Nẵng chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt và các dịch vụ thiết yếu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững

Trong công tác giảm nghèo, Đà Nẵng chủ trương chuyển mạnh từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ có điều kiện, phát triển sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và nâng cao năng lực tự chủ của người dân.

Đối với hộ còn khả năng lao động, chính sách tập trung hỗ trợ sản xuất, việc làm và tiếp cận tín dụng. Những hộ không còn hoặc hạn chế khả năng lao động được ưu tiên bảo đảm nhà ở, y tế, các dịch vụ xã hội cơ bản và trợ giúp xã hội.

Trong phát triển kinh tế vùng cao, thành phố định hướng đẩy mạnh nông, lâm nghiệp và trồng dược liệu gắn với bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập cho người dân, chú trọng phát triển hợp tác xã, sản phẩm OCOP, liên kết sản xuất với chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản, hỗ trợ người dân, hợp tác xã tham gia thương mại điện tử, mở rộng thị trường.

Bên cạnh phát triển kinh tế, kế hoạch đặt ra nhiệm vụ bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số gắn với du lịch cộng đồng; đầu tư nâng cấp trường lớp, củng cố y tế cơ sở tại vùng khó khăn.

Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể hoặc lồng ghép nhiệm vụ vào chương trình công tác, hoàn thành trước ngày 15/11 tới. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện.