Thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế tập thể, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy Chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng bền vững.

Chính quyền xã tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân. Qua đó, người dân nắm rõ bản chất, vai trò, vị trí chiến lược của hợp tác xã trong tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đồng thời hiểu rõ các mục tiêu, giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Việc phổ biến Nghị quyết không chỉ dừng ở lý thuyết mà còn kết hợp minh họa bằng các mô hình hợp tác xã tiêu biểu, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Hợp tác xã nông nghiệp trở thành trụ cột quan trọng trong phát triển nông thôn mới của Yên Châu.

Địa phương cũng chú trọng nhân rộng các mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, gắn kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, đặc biệt trong nông nghiệp hữu cơ và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và kết nối sản xuất với thị trường giúp các hợp tác xã nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận thị trường ổn định, bền vững.

Bên cạnh đó, xã Yên Châu đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư cho hợp tác xã nông nghiệp, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Việc lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình, đề án, dự án liên quan giúp tạo nền tảng vững chắc, góp phần tăng năng lực tài chính, mở rộng quy mô sản xuất của các hợp tác xã.

Công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ hợp tác xã được thực hiện thường xuyên, tập trung vào các nội dung: truy xuất nguồn gốc, ứng dụng khoa học - công nghệ, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp. Các hợp tác xã tích cực tham gia hội chợ, triển lãm, sự kiện quảng bá sản phẩm, từ đó nhiều đơn vị, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa, khuyến khích phong trào phát triển kinh tế tập thể.

Xã Yên Châu chú trọng các mô hình hợp tác xã do thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cán bộ hợp tác xã thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, kỹ năng điều hành và áp dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Song song đó, xã triển khai mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp liên kết, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất trên địa bàn đã chủ động tham gia sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như TikTok, Shopee, Lazada, Facebook, Zalo, quảng bá và bán sản phẩm nông sản đặc trưng. Xã hỗ trợ cấp mã số vùng trồng cho các hộ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Đến nay, toàn xã có 04 mã số vùng trồng, tổng diện tích 75 ha cây ăn quả, trong đó xoài 03 mã, diện tích 50 ha; nhãn 01 mã, diện tích 25 ha. Diện tích sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP là 55,25 ha, bao gồm 50,1 ha cây ăn quả và 5,15 ha rau, củ, quả.

Xã còn hướng dẫn các hợp tác xã xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý. Hiện nhãn hiệu “Xoài Sơn La” được quản lý cho 09 hợp tác xã, chỉ dẫn địa lý “Xoài Yên Châu” cho 04 hợp tác xã, góp phần nâng cao giá trị, uy tín và sức cạnh tranh của nông sản địa phương.

Những kết quả đạt được khẳng định hướng đi đúng đắn của xã Yên Châu trong việc phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời thúc đẩy nông nghiệp địa phương phát triển bền vững theo hướng hiện đại, hiệu quả và hội nhập. Sự kết hợp giữa tuyên truyền, đào tạo, đầu tư và ứng dụng công nghệ đang tạo nền tảng vững chắc để các hợp tác xã nông nghiệp trở thành trụ cột quan trọng trong phát triển nông thôn mới của Yên Châu.