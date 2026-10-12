Lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công các sân bay ở Riyadh và Dammam, khẳng định đây là động thái đáp trả chiến dịch không kích của Ảrập Xêút.

Theo Al Jazeera, phát ngôn viên Houthi Yahya Saree ngày 11/10 đã xác nhận việc lực lượng này tấn công các sân bay tại Riyadh và Dammam, cùng với đó là một số mục tiêu ở miền đông Ảrập Xêút.

"Trong 24 giờ qua, chúng tôi đã tiến hành 4 chiến dịch quy mô lớn, sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV để nhắm vào các mục tiêu ở Ảrập Xêút. Đòn tấn công chính xác đã khiến hoạt động hàng không tại các sân bay King Khalid ở Riyadh và sân bay King Fahd ở Dammam bị gián đoạn. Đây là hành động đáp trả 124 cuộc không kích mà liên quân do Ảrập Xêút tiến hành một ngày trước đó", ông Saree cho hay.

Sân bay King Khalid ở Ảrập Xêút bị Houthi tấn công. Video: Al Jazeera

Theo truyền thông địa phương, vụ tấn công ngày 11/10 ở sân bay King Khalid đã khiến 1 người chết và 11 người bị thương. Các hình ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy nhà ga số 4 của sân bay này đã trúng đòn tấn công, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Hiện Cơ quan Hàng không Dân dụng Ảrập Xêút vẫn đang đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại.

Vào ngày 10/10, sân bay King Khalid cũng bị Houthi tấn công, khiến 13 người thiệt mạng. Theo giới quan sát, các cuộc tấn công gần đây đã phơi bày những điểm yếu trong năng lực phòng không của Ảrập Xêút, trong bối cảnh nước này đang mở rộng chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng Houthi.

Cùng ngày 11/10, ngoại trưởng Ảrập Xêút đã điện đàm với người đồng cấp Iran để thảo luận về tình hình xung đột leo thang gần đây và các nỗ lực giảm căng thẳng. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran không can thiệp vào các hành động của Houthi, nhưng sẵn sàng tạo điều kiện cho đối thoại giữa Ảrập Xêút và Yemen.