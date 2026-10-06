Các quốc gia thành viên của Liên minh Phòng thủ Mecca gồm Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã quyết định lập tức triển khai các cam kết quốc phòng chung và đưa lực lượng quân sự tới Ảrập Xêút.

Liên minh Phòng thủ Mecca thực hiện cam kết chung. Ảnh: Royal News/Instagram

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố chung sau cuộc họp khẩn cấp hôm 5/10 của ủy ban liên minh tại Riyadh, do Bộ Quốc phòng Ảrập Xêút công bố: “Ủy ban quyết định ngay lập tức triển khai thực tế các cam kết quốc phòng chung, thực hiện những biện pháp cần thiết để cung cấp lực lượng vũ trang và năng lực quân sự đã thống nhất, đồng thời triển khai các lực lượng này tới Ảrập Xêút trong thời gian sớm nhất”.

Việc triển khai được thực hiện theo luật pháp của từng nước thành viên nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, sự phối hợp quân sự và năng lực tập thể trong ứng phó với các mối đe dọa.

Tuyên bố nhấn mạnh, an ninh của mỗi quốc gia là “một bộ phận không thể tách rời trong an ninh chung của cả ba nước”.

Liên minh Phòng thủ Mecca được thành lập hồi tháng 8 theo một thỏa thuận quy định rằng một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ nước thành viên nào cũng được xem là cuộc tấn công nhằm vào cả ba nước, tương tự như nguyên tắc phòng thủ tập thể trong Điều 5 của Hiến chương NATO.

Nội chiến ở Yemen đã leo thang mạnh trong những tuần gần đây. Liên minh do Ảrập Xêút dẫn đầu, ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, hôm 5/10 cho biết 100 máy bay chiến đấu đã tham gia chiến dịch “Bình minh Yemen” để yểm trợ trên không cho các lực lượng mặt đất. Phát ngôn viên của liên minh, Thiếu tướng Turki al-Maliki cho biết 324 “mục tiêu có giá trị cao” đã bị phá hủy.

Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn, còn được gọi là Ansar Allah, là một nhóm vũ trang dòng Shi'ite đã kiểm soát thủ đô Sanaa và phần lớn miền bắc Yemen trong hơn một thập niên. Houthi cáo buộc Riyadh tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn và đánh trúng các mục tiêu dân sự.

Chính phủ Yemen hôm 4/10 tuyên bố mở chiến dịch mới nhằm giành lại toàn bộ lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát. Động thái diễn ra sau những bước tiến lớn của Houthi hồi tháng 9, khi lực lượng này chiếm nhiều khu vực ven Biển Đỏ và vùng lãnh thổ xung quanh eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải quan trọng.

Năm 2015, Ảrập Xêút lần đầu can thiệp vào Yemen để hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận ở nước này, sau khi nhóm Houthi giành quyền kiểm soát Sanaa một năm trước đó. Giao tranh quy mô lớn giảm đáng kể sau lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm 2022.

Giao tranh leo thang trở lại vào tháng trước. Houthi cáo buộc Riyadh áp đặt “lệnh bao vây bất hợp pháp” đối với Yemen, trong khi Ảrập Xêút cho rằng lực lượng này đã gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và trên biển nhằm vào Ảrập Xêút cũng như các tàu thuyền hoạt động trên Biển Đỏ.

Trong diễn biến mới nhất, nhóm Houthi tuyên bố đã tấn công nhiều "địa điểm nhạy cảm" trên khắp Ảrập Xêút bằng tên lửa và UAV.