Mỹ và châu Âu đã đưa ra các khuyến cáo an ninh đối với người dân ở Trung Đông sau khi Houthi tấn công sân bay quốc tế King Khalid của Ảrập Xêút.

Theo RT, Cơ quan Tổng cục Hàng không Dân dụng Ảrập Xêút (GACA) ngày 10/10 xác nhận rằng cuộc tấn công của Houthi nhắm vào sân bay King Khalid ở Riyadh đã khiến 12 người thiệt mạng và 309 người khác bị thương.

"Những người thiệt mạng gồm 4 công dân Saudi Arabia và 8 người nước ngoài, trong đó có 2 công dân Bangladesh, cùng công dân của Mỹ, Ai Cập, Jordan, Syria, Palestine và Sudan. Có một trường hợp bị thương đang ở tình trạng nguy kịch. Chúng tôi vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại thực tế tại sân bay", phía GACA cho biết.

Sân bay quốc tế King Khalid của Ảrập Xêút bị Houthi tấn công. Video: RT

Theo truyền thông địa phương, một tên lửa đã đánh trúng nhà ga phục vụ các chuyến bay nội địa tại sân bay vào ngày 9/10. Vụ việc khiến ít nhất 316 chuyến bay đến và đi từ sân bay ở Riyadh bị hủy. Houthi sau đó tiết lộ đã sử dụng 2 tên lửa hành trình tấn công sân bay King Khalid, đồng thời thừa nhận thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu khác ở khu vực Tây Nam Ảrập Xêút.

Trước diễn biến này, Đại sứ quán Mỹ tại Jordan đã khuyến cáo công dân theo dõi sát tình hình an ninh khi đi lại trong khu vực, đồng thời cảnh báo về nguy cơ gián đoạn hàng không. Trong khi đó, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) đã mở rộng phạm vi không phận Ảrập Xêút thành khu vực khuyến nghị các hãng hàng không nên tránh.

Khi được hỏi liệu lực lượng Mỹ có thể tham gia các cuộc không kích của Ảrập Xêút nhắm vào Houthi hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời: "Có thể. Chúng tôi sẽ xem xét khả năng này".