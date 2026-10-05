Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tấn công các cơ sở dầu khí ở Ảrập Xêút để đáp trả các vụ tập kích của nước này vào thủ đô Sanaa và các tỉnh khác của Yemen đang nằm dưới sự kiểm soát của Houthi.

Trong các tuyên bố đưa ra vào cuối ngày 3/10 và 4/10, Yahya Saree, phát ngôn quân sự của Houthi cho biết nhóm đã sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) để tấn công một cơ sở của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco gần thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút, gây ra hỏa hoạn tại đây cũng như nhắm vào các cơ sở khác của Aramco tại khu vực Khurais.

Hình ảnh do vệ tinh Sentinel-2 chụp xác nhận nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco ở thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút bị Houthi tấn công, khiến ít nhất 3 bồn chứa dầu bốc cháy. Video: X/@EGYOSINT

Theo đài RT, các video và hình ảnh vệ tinh được đăng tải trực tuyến cho thấy những cột khói lớn bốc lên từ cơ sở gần Riyadh. Saudi Aramco không đưa ra bình luận về việc liệu có cơ sở nào của doanh nghiệp này bị trúng đòn tấn công hay không.

Cháy lớn ở nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco ở Riyadh, Ảrập Xêút ngày 3/10 sau vụ tấn công của Houthi. Video: X/@Osint613

Ông Saree cho hay các vụ tập kích mới của Houthi nhằm đáp trả ít nhất 110 đợt không kích và tấn công bằng tên lửa của Ảrập Xêút nhằm vào Sanaa, tỉnh Saada ở phía tây bắc cùng các khu vực khác ở Yemen trong vòng 36 giờ trước đó. Phát ngôn viên của Houthi không cung cấp chi tiết về các mục tiêu cụ thể hay thương vong, nhưng truyền thông khu vực đưa tin một vụ tập kích đã làm hư hại một bệnh viện ở Sanaa và các video trực tuyến cũng ghi lại cảnh tên lửa nhắm vào thành phố này.

Tuy nhiên, liên minh do Ảrập Xêút dẫn đầu đã bác bỏ tuyên bố của Houthi về vụ tập kích nhắm vào cơ sở gần Riyadh. Thiếu tướng Turki al-Malki, phát ngôn viên của liên minh gọi đây là "nỗ lực nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi quy mô" tổn thất mà Houthi phải gánh chịu. Ông Al-Malki cho rằng chính những tổn thất đó đã thúc đẩy nhóm vũ trang thân Iran tìm kiếm "những chiến thắng ảo tưởng".

Trước đó, lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen, được Ảrập Xêút hậu thuẫn xác nhận các vụ tấn công nhắm vào những vị trí trọng yếu của Houthi, đồng thời tuyên bố 700 tay súng của nhóm này đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vòng 24 giờ qua.

Đợt đụng độ mới nhất này đánh dấu sự leo thang căng thẳng nghiêm trọng sau 4 năm tương đối yên bình giữa Houthi và Riyadh, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian được ký kết vào năm 2022. Houthi đã chiếm giữ thủ đô Sanaa vào năm 2014, châm ngòi cho cuộc can thiệp quân sự do Ảrập Xêút dẫn đầu nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen vào năm sau đó.

Căng thẳng bùng phát trở lại vào tháng 7 sau khi lực lượng chính phủ tấn công sân bay Sanaa để ngăn chặn một máy bay Iran chở phái đoàn Houthi hạ cánh. Houthi cáo buộc Ảrập Xêút đứng sau vụ việc, tuyên bố chấm dứt giai đoạn giảm leo thang và thông báo phong tỏa đường biển đối với vương quốc này. Đến giữa tháng 8, nhóm đã tiến hành các vụ bắn phá phối hợp bằng tên lửa và UAV nhắm vào lực lượng chính phủ Yemen được Ảrập Xêút bảo trợ, dẫn đến các cuộc phản công tại nhiều tỉnh thành.

Giao tranh leo thang vào tháng trước khi Houthi tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền nam Ảrập Xêút, bao gồm các cơ sở của tập đoàn Saudi Aramco và đường ống dẫn dầu Đông - Tây. Nhóm này cũng đạt được những bước tiến lớn về lãnh thổ, chiếm giữ vùng ven biển Biển Đỏ của Yemen và eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, một điểm nghẽn huyết mạch trong vận tải biển.

Truyền thông Anh ngày 2/10 dẫn lời một số quan chức và nhà ngoại giao tiết lộ Ảrập Xêút đang chuẩn bị một cuộc tấn công nhằm đảo ngược những bước tiến của Houthi. Riyadh có thể huy động hơn 100.000 binh sĩ chính phủ Yemen với sự yểm trợ từ các cuộc không kích của Ảrập Xêút. Các đồng minh phương Tây sẽ cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ vật chất nhưng không trực tiếp tham chiến. Các kế hoạch của Ảrập Xêút được cho bao gồm tái chiếm vùng ven biển chiến lược Bab el-Mandeb, tấn công quy mô lớn trên nhiều mặt trận tại các tỉnh do Houthi kiểm soát ở Yemen...