Làn sóng AI đang thúc đẩy các doanh nghiệp Việt tìm kiếm những giải pháp thông minh hơn để tối ưu hóa nguồn lực và bảo mật dữ liệu.

Nắm bắt xu thế đó, tháng 5/2026, HP Việt Nam giới thiệu dòng máy in LaserJet Pro 4000 Series mới - thế hệ máy in laser tích hợp AI tiên phong dành cho người dùng SMB. Sản phẩm là minh chứng cho sự thấu hiểu của HP trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp nội địa, hứa hẹn trở thành yếu tố then chốt giúp thay đổi mạch vận hành và tạo động lực hiệu suất mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Thế hệ máy in HP LaserJet 4000 Series được giới thiệu trong sự kiện HP Elevate 2026 (tháng 4/2026). Nguồn: HP Việt Nam

LaserJet Pro 4000 Series: Hướng tới người dùng hiện đại

HP LaserJet Pro 4000 Series ra đời để thay thế dòng tiền nhiệm vốn đã rất thành công, hướng trực diện đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) hoặc các phòng ban chuyên trách trong những tập đoàn lớn. Đây là những đội ngũ đòi hỏi sự linh hoạt, tính chuyên nghiệp và sự chuẩn xác trong từng bản in.

Thế hệ máy in này được chia thành hai dòng sản phẩm chính: dòng đơn năng tập trung tối đa vào tốc độ và chất lượng in ấn chuyên sâu; và dòng đa năng (MFP) mang đến sự linh hoạt với khả năng In - Copy - Scan tích hợp.

Tốc độ: "Xương sống" của vận hành

Trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, in ấn tài liệu luôn là cuộc đua với thời gian để duy trì hiệu suất. HP LaserJet Pro 4000 Series sở hữu tốc độ in 2 mặt dẫn đầu phân khúc, đạt tới 47 trang mỗi phút, giúp việc in ấn các tập tài liệu dày cộm chỉ diễn ra trong vài phút.

Thời gian khởi động bản in đầu tiên cũng được tối ưu nhanh hơn 39% so với thế hệ trước, chỉ mất khoảng 3,8 giây. Điều này giúp mọi thao tác từ in ấn đơn năng đến các tác vụ đa năng như scan, photocopy đều diễn ra trôi chảy, cho phép nhân viên tập trung vào các chuyên môn quan trọng thay vì lãng phí thời gian bên cạnh thiết bị.

Để phù hợp với mô hình làm việc hybrid, dòng 4000 Series hỗ trợ đầy đủ các phương thức kết nối từ mạng nội bộ (Network) đến Wi-Fi® 6 băng tần kép có khả năng tự động phục hồi. Tính năng này cho phép người dùng dễ dàng in ấn từ máy tính xách tay hoặc thiết bị di động thông qua ứng dụng HP App, đảm bảo công việc không bị gián đoạn ngay cả khi hạ tầng mạng có sự thay đổi.

HP App (trước đây là ứng dụng HP Smart) cho phép người dùng in và điều khiển lệnh in ‘rảnh tay’ từ xa. Nguồn: HP Việt Nam

Bảo mật lượng tử - ‘Lớp giáp’ tương lai cho doanh nghiệp

Nếu tốc độ là điều kiện cần, thì bảo mật chính là điều kiện đủ. HP LaserJet Pro 4000 Series tự hào là dòng máy in cho SMB tiên phong trên thế giới tích hợp khả năng bảo vệ chống lại các cuộc tấn công lượng tử.

Hệ thống bảo mật HP Wolf Pro Security không chỉ bảo vệ thiết bị mà còn bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp. Mọi lệnh in và dữ liệu tạm thời sẽ được xóa sạch khỏi bộ nhớ ngay sau khi hoàn tất công việc. Bên cạnh đó, hộp mực cũng được thiết kế với chip, firmware và bao bì chống giả mạo, giúp doanh nghiệp bít kín mọi kẽ hở mà tội phạm mạng có thể khai thác.

Tinh giản vận hành với AI cùng tầm nhìn bền vững

HP cũng đưa AI vào quy trình làm việc thông qua tính năng HP AI Precise Print. Công nghệ này tự động căn chỉnh và tối ưu định dạng khi in từ các nguồn phức tạp như trang web hay email, mang tới bản in chuẩn xác ngay từ lần đầu tiên, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lãng phí giấy tờ.

HP AI hỗ trợ người dùng tạo nên những bản in chuyên nghiệp mà không mất nhiều công sức. Nguồn: HP Việt Nam

LaserJet Pro 4000 Series cũng tối ưu vận hành cho doanh nghiệp hiện đại hơn khi trang bị màn hình điều khiển cảm ứng trực quan. Giao diện dạng máy tính bảng giúp dễ dàng thao tác, quản lý thiết bị và theo dõi lượng mực in còn lại hàng ngày.

Đi cùng với sự ‘tối giản’ trong vận hành là ‘tối ưu’ về tầm nhìn bền vững. Công nghệ mực TerraJet™ thế hệ mới được kỹ thuật hóa để in ở nhiệt độ thấp hơn, giúp tối ưu lượng mực tiêu thụ nhưng vẫn đảm bảo độ sắc nét cao nhất. Điều này giúp SMB tối ưu hóa chi phí vận hành và đồng hành cùng lộ trình ‘tăng trưởng xanh’ thông qua các chứng nhận bền vững như Energy Star® và EPEAT® Silver.

Với kích thước nhỏ gọn hơn 16% so với phiên bản trước, HP LaserJet Pro 4000 Series cũng mang đến luồng gió mới cho không gian văn phòng với ngôn ngữ thiết kế mang sắc xanh đặc trưng HP, đạt giải thưởng Red Dot và iF Design.

Thiết kế nhỏ gọn, màu sắc hiện đại - thiết bị trở thành điểm nhấn cho không gian làm việc

HP LaserJet Pro 4000 Series hứa hẹn là giải pháp chiến lược giúp doanh nghiệp Việt vận hành mượt mà, an toàn và bền vững trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: HP)