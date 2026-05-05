Giảm thời gian lập hồ sơ thẩm định từ 4-5 ngày xuống nửa ngày

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại toàn bộ bức tranh vận hành của các doanh nghiệp trên toàn cầu.

Tại hội nghị sáng 5/5, ông Sheldon Chan, Giám đốc điều hành Khối thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ, Cisco ASEAN, dẫn số liệu từ Báo cáo chỉ số mức độ sẵn sàng AI chỉ ra khoảng 3/4 lãnh đạo công nghệ và doanh nghiệp tin rằng AI mang tính sống còn đối với kinh doanh.

Tuy nhiên, chưa tới 20% tự tin khẳng định họ đã sẵn sàng hoàn toàn, đặc biệt là ở khía cạnh hạ tầng bảo mật, dữ liệu và quản trị.

Tại Việt Nam, vượt qua giai đoạn thử nghiệm, nhiều tổ chức đã đưa AI vào thực chiến. Trong lĩnh vực tài chính, VietinBank tích hợp thành công từ 1.000 đến 2.000 chính sách nội bộ vào hệ thống AI để nhân sự tra cứu nghiệp vụ tức thời.

Đặc biệt, sự can thiệp của máy học trong khâu tín dụng đã tạo ra kỷ lục mới: rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ thẩm định từ 4-5 ngày xuống chỉ còn khoảng nửa ngày.

Các diễn giả trao đổi tại phiên thảo luận "Dẫn dắt và triển khai một hành trình AI an toàn" sáng 5/5 tại Hà Nội. Ảnh: Du Lam

Ông Nguyễn Công Thương, Phó Giám đốc Khối Dữ liệu và AI, VietinBank nhấn mạnh: "Khi nói về AI, không phải là làm nhiều hơn, mà là chọn đúng bài toán có khả năng nhân rộng ở cấp độ toàn hệ thống ngân hàng".

Tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, AI được ứng dụng để dự báo thời gian chờ đợi của bệnh nhân, giúp điều phối luồng công việc nhịp nhàng giữa các khoa phòng.

Trong y khoa, AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh nhanh và chính xác hơn. Dù vậy, ông Nguyễn Công Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện khẳng định công nghệ phải lùi lại sau lăng kính chuyên môn: "Bác sĩ luôn phải là người có tiếng nói quyết định cuối cùng đối với hình ảnh chụp chiếu hoặc hồ sơ bệnh án".

Rủi ro từ bề mặt tấn công và lỗ hổng nhận thức

Tuy vậy, sự đánh đổi lớn nhất khi áp dụng AI ở quy mô lớn chính là áp lực khổng lồ lên hệ thống an ninh thông tin. Khi dữ liệu được đưa vào đào tạo mô hình, chúng được xem là một loại "tiền tệ mới".

Để tận dụng tài nguyên này mà vẫn đảm bảo tính riêng tư, doanh nghiệp bắt buộc phải hướng tới xây dựng các Nhà máy AI an toàn (Secure AI Factory) hay AI có chủ quyền.

Thách thức càng khốc liệt hơn khi thế giới bước vào kỷ nguyên Agentic AI (AI tự trị), nơi các tác nhân AI có thể tự suy nghĩ và giao tiếp qua lại. Sự kết nối này làm gia tăng bề mặt tấn công theo cấp số nhân.

Ông Guan Lee, Giám đốc Kinh doanh Khối Giải pháp Hạ tầng đám mây và AI, Cisco ASEAN nhận định: "Khi áp dụng AI, chúng ta mở rộng bề mặt tấn công ở phạm vi rộng hơn và tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mọi hình thức tấn công đều có thể diễn ra ở quy mô lớn hơn".

Phòng thủ giờ đây không thể chỉ dựa vào phần mềm mà phải bắt đầu từ cấp độ vật lý sâu nhất như mạng kết nối và cấu trúc silicon bên trong các dòng vi xử lý thế hệ mới.

Dưới góc độ hạ tầng, ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia, Intel Việt Nam, xác định khả năng mở rộng và tính bảo mật xuyên suốt là hai rào cản lớn nhất.

Để hiện thực hóa chiến lược AI, doanh nghiệp cần phân tích kỹ lưỡng để lựa chọn khối lượng công việc phù hợp thay vì triển khai cảm tính.

Về bảo mật, Intel đang tiếp cận theo hướng tích hợp trực tiếp các thành phần bảo mật vào bên trong lõi chip (silicon) của các thế hệ CPU mới. "Bảo mật là trọng tâm của mọi thứ trong kỷ nguyên số. Chúng ta cần tư duy về bảo mật từ cấp độ rất sâu của silicon", lãnh đạo Intel cho hay.

Cuối cùng, dù hệ thống phòng thủ tinh vi đến đâu, điểm yếu chí mạng nhất vẫn thuộc về yếu tố con người. Máy móc càng thông minh, con người càng dễ nảy sinh tâm lý chủ quan.

Ông Guan Lee cảnh báo nếu nhân viên áp dụng AI mà không đủ nhận thức, họ có thể tự mở ra các lỗ hổng rò rỉ dữ liệu.

Trong tương lai gần, khi AI đạt mức độ tự động hóa cực cao và hành động độc lập, doanh nghiệp buộc phải thiết lập các chính sách quản trị nghiêm ngặt để kiểm soát những hành vi không thể lường trước.

Hành trình tích hợp AI không phải là chạy theo trào lưu, mà đòi hỏi sự đầu tư bền bỉ kết nối với chiến lược kinh doanh tổng thể.

Việc ứng dụng AI chỉ thực sự thành công khi doanh nghiệp giải quyết được đồng thời hai bài toán: nhân rộng tiện ích thực tế và xây dựng bức tường thành bảo mật vững chắc từ hạ tầng đến nhận thức con người.