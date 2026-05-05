Thị trường smartphone từng kỳ vọng vào một cuộc cách mạng thiết kế mới: kỷ nguyên của những chiếc điện thoại siêu mỏng.

Apple được cho là sẽ dẫn đầu xu hướng với iPhone Air, Samsung sẽ theo sát, còn các thương hiệu Trung Quốc sẽ cạnh tranh bằng giá rẻ. Nhưng thực tế lại diễn ra theo hướng hoàn toàn trái ngược.

iPhone Air. Ảnh: PhoneArena

Thay vì trở thành “tiêu chuẩn mới”, dòng sản phẩm siêu mỏng lại nhanh chóng hụt hơi và cú trượt chân của iPhone Air dường như đã kéo theo cả ngành công nghiệp đi xuống cùng nó.

Số liệu rò rỉ: Doanh số gây thất vọng

Theo thông tin từ leaker nổi tiếng Digital Chat Station trên Weibo, iPhone Air chỉ đạt khoảng 700.000 lượt kích hoạt, dù Apple đã nhiều lần giảm giá để kích cầu.

Trong bối cảnh doanh số iPhone toàn cầu thường đạt hàng chục triệu máy mỗi quý, con số này gần như không đáng kể.

Đáng chú ý hơn, một mẫu điện thoại siêu mỏng từ đối thủ Trung Quốc còn thất bại nặng nề hơn, với chỉ khoảng 50.000 lượt kích hoạt. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy người dùng không thực sự mặn mà với ý tưởng “mỏng hơn là tốt hơn”.

Theo nguồn tin này, nhiều nhà sản xuất đang bắt đầu rút lui khỏi cuộc đua siêu mỏng.

Một dự án kế nhiệm của một thương hiệu Trung Quốc thậm chí được mô tả là “cực kỳ bấp bênh” và có nguy cơ bị hủy bỏ hoàn toàn.

Thực tế, Xiaomi được cho là đã dừng phát triển đối thủ trực tiếp của iPhone Air, trong khi Vivo cũng giảm tham vọng về độ mỏng trong dòng S của mình.

Không phải tất cả đều bị bất ngờ. Samsung dường như đã nhận ra tín hiệu tiêu cực từ sớm.

Mẫu Galaxy S25 Edge có doanh số kém đến mức hãng quyết định “khai tử” luôn phiên bản kế nhiệm Galaxy S26 Edge. Thay vì tiếp tục theo đuổi thiết kế siêu mỏng, Samsung chọn bỏ qua hoàn toàn hướng đi này trong thế hệ tiếp theo.

Điều trớ trêu là chính Apple, công ty từng góp phần định hình quan niệm “càng mỏng càng cao cấp”, lại là nguyên nhân khiến cả ngành phải dè chừng. Cú thất bại của iPhone Air đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: thiết kế đẹp thôi là chưa đủ.

iPhone Air 2 giải quyết được những điểm yếu cốt lõi?

Bất chấp những tín hiệu tiêu cực, Apple vẫn không có ý định dừng lại. Theo các báo cáo từ Bloomberg, Nikkei Asia và The Information, thế hệ iPhone Air 2 vẫn đang được lên kế hoạch ra mắt vào mùa xuân năm 2027.

Nhà báo công nghệ Mark Gurman cũng xác nhận điều này trong bản tin Power On. Theo đó, phiên bản mới sẽ tập trung khắc phục những điểm yếu lớn nhất của thế hệ đầu tiên.

Các cải tiến được đồn đoán bao gồm hệ thống hai camera sau, mức giá dễ tiếp cận hơn, công nghệ tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) và pin dung lượng lớn hơn.

Ngoài ra, Apple cũng được cho là đang phát triển module Face ID mỏng hơn để nhường chỗ cho camera bổ sung.

Theo một số fan, quyết định mua iPhone Air không phải vì những lý do mà Apple quảng bá.

Điểm hấp dẫn lớn nhất lại đến từ màu xanh da trời (sky blue) với hiệu ứng gần như trong suốt, mang lại cảm giác tinh tế mà không mẫu Pixel 10 Pro Fold hay Galaxy nào có thể sánh được.

Thiết bị vẫn được sử dụng song song trong hệ sinh thái cá nhân, nhưng rõ ràng không phải ai cũng bị thuyết phục.

Với mức giá 999 USD, chỉ một camera, pin ở mức trung bình và loa đơn, iPhone Air khó có thể cạnh tranh khi những lựa chọn như iPhone 17 tiêu chuẩn lại rẻ hơn và toàn diện hơn.

Thất bại của iPhone Air không phải là điều Apple cố tình tạo ra, nhưng nó đã vô tình trở thành lời cảnh tỉnh cho toàn bộ ngành smartphone.

Người dùng ngày nay không còn dễ bị thuyết phục chỉ bởi thiết kế. Một thiết bị muốn thành công cần cân bằng giữa hiệu năng, pin, camera và giá trị tổng thể, chứ không thể chỉ dựa vào độ mỏng hay vẻ ngoài.

Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Nếu iPhone Air 2 thực sự giải quyết được những điểm yếu cốt lõi, rất có thể vấn đề chưa bao giờ nằm ở ý tưởng điện thoại siêu mỏng mà chỉ là cách Apple hiện thực hóa nó chưa đủ tốt.

(Theo PhoneArena)