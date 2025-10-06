Cuối tuần qua Tử chiến trên không vẫn đứng đầu phòng vé với doanh số cách biệt so với các phim ra rạp còn lại dù có 2 phim Việt mới xuất hiện là Chị ngã em nâng và Tay anh giữ một vì sao.

Tính tới 8h ngày 6/10, doanh thu của Tử chiến trên không đã vượt 213,3 tỷ đồng, theo số liệu Box Office Vietnam. Riêng 3 ngày tuần qua, tác phẩm có sự góp mặt của Thái Hoà, Thanh Sơn thu gần 25 tỷ đồng với 256 nghìn vé bán ra trên tổng số 7.854 suất chiếu - giảm mạnh so với tuần trước.

Cảnh trong phim "Chị ngã em nâng".

Vị trí á quân phòng vé thuộc về Chị ngã em nâng. Tuy nhiên bộ phim mới nhất có sự góp mặt của Quốc Trường, Lê Khánh, Uyển Ân chỉ thu chưa đầy 7 tỷ đồng sau 3 ngày với xấp xỉ 70 nghìn vé vé bán ra từ 3.655 suất chiếu, khá thấp so với một phim Việt.

Tay anh giữ một vì sao dù có sự góp mặt của diễn viên Hoàng Hà và ngôi sao Running Man Lee Kwang Soo nhưng doanh thu mở màn khá thất vọng với 5,3 tỷ đồng và 54 nghìn vé bán ra. Lee Kwang Soo nổi tiếng tại Hàn Quốc cũng như Việt Nam. Việc anh sang Việt Nam quảng bá phim cũng không giúp gì nhiều cho việc tăng doanh thu cho Tay anh giữ một vì sao.

Bom tấn Avatar: Dòng chảy của nước thu gần 4 tỷ đồng với gần 25 nghìn vé bán ra trên tổng số chưa đầy 1.000 suất chiếu cuối tuần qua.

Tạo hình của Hứa Vĩ Văn trong "Đồi hành xác".

Trong khi đó, phim kinh dị 18+ Đồi hành xác ở tuần thứ 2 công chiếu bị đẩy xuống vị trí 13 phòng vé với doanh thu lẹt đẹt 191 triệu đồng và hiện mới thu về 2,1 tỷ đồng sau 10 ngày, theo Box Office Vietnam. Cuối tuần qua, fanpage phim cũng thông báo phim chỉ chiếu hết ngày hôm nay, 6/10 nhưng không nói rõ lý do.

