Hệ điều hành độc lập hoàn toàn với Android của Huawei vừa vượt mốc 100 triệu thiết bị cài đặt, mở đường cho kế hoạch tiến ra thị trường quốc tế trong một đến ba năm tới.

Theo thông cáo từ Huawei hôm 24/11, hệ điều hành Harmony OS đã cán mốc 100 triệu thiết bị kích hoạt, bao gồm smartphone, máy tính bảng và máy tính cá nhân. Hệ sinh thái này hiện cung cấp hơn 460.000 ứng dụng và dịch vụ từ cộng đồng hơn 12 triệu nhà phát triển đăng ký.

Khách thăm quan gian hàng của Huawei tại triển lãm Nga - Trung, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) ngày 19/5. Ảnh: Xinhua

Trên mạng xã hội Weibo, ông Richard Yu, Chủ tịch Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei, nhận định hệ sinh thái HarmonyOS đã vượt qua "ngưỡng quy mô tới hạn" và bước vào giai đoạn trưởng thành mới.

Cột mốc này đạt được hai năm sau khi Huawei ra mắt HarmonyOS 5 (tên thương mại HarmonyOS Next) vào năm 2024 - thế hệ hệ điều hành tự phát triển hoàn toàn để thay thế Android, diễn ra song song với đà phục hồi mảng smartphone nhờ tự chủ chip bán dẫn của hãng.

Huawei lần đầu giới thiệu HarmonyOS vào tháng 8/2019, vài tháng sau khi Mỹ đưa tập đoàn này vào danh sách đen thương mại Entity List.

Ở các phiên bản đầu, cấu trúc nhân hệ điều hành (kernel) của HarmonyOS vẫn dựa trên mã nguồn mở Android để chạy trực tiếp ứng dụng Android, trước khi tách rời hoàn toàn từ HarmonyOS 5.

Theo số liệu quý II/2026 của hãng nghiên cứu Counterpoint Research, thị phần của hệ điều hành này có sự chênh lệch rõ rệt giữa nội địa và quốc tế.

Tại Trung Quốc, HarmonyOS đứng thứ hai với 24% thị phần, vượt qua iOS của Apple (18%) và chỉ xếp sau Android của Google (58%).

Song, trên toàn cầu, nền tảng chiếm khoảng 5% thị phần, xếp sau Android (75%) và iOS (20%) do hạn chế về khả năng tương thích ứng dụng quốc tế.

Nhằm thu hẹp khoảng cách này, ông Richard Yu cho biết Huawei đang lên kế hoạch đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa, từng bước đưa HarmonyOS ra thị trường toàn cầu trong một đến ba năm tới để cạnh tranh trực diện với Android và iOS.

(Theo China Daily)