Huawei Vietnam trở thành “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” (Best Companies to Work for) tại HR Asia Awards 2025

HR Asia Awards là sự kiện quốc tế thường niên do Business Media International tổ chức, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, với chủ đề “Sức mạnh đa thế hệ” (Multi-Generation Synergy), giải thưởng đã thu hút hơn 2.500.000 lượt khảo sát của 20.000 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua nền tảng công nghệ TEAM - một hệ thống đánh giá hiện đại giúp đảm bảo tính minh bạch và khách quan.

Tech Empowerment - Dấu ấn công nghệ trong quản trị nhân sự

Giải thưởng “Tech Empowerment” là minh chứng cho những nỗ lực vượt trội của Huawei Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm nhân viên. Từ việc triển khai hệ thống đào tạo số hóa, sử dụng AI để phân tích nhu cầu phát triển cá nhân, đến việc xây dựng nền tảng nội bộ hỗ trợ sức khỏe tinh thần và cân bằng công việc - cuộc sống, Huawei đã tạo ra một hệ sinh thái nhân sự hiện đại, linh hoạt và lấy con người làm trung tâm.

Môi trường làm việc lý tưởng đa thế hệ

Không chỉ dẫn đầu về công nghệ, Huawei Việt Nam còn được đánh giá cao nhờ xây dựng một môi trường làm việc đa thế hệ, nơi các giá trị và thế mạnh của từng nhóm tuổi được tôn trọng và phát huy.

Công ty đã triển khai các chính sách đãi ngộ cạnh tranh, chương trình đào tạo cá nhân hóa phù hợp với từng giai đoạn sự nghiệp, cơ hội giao lưu quốc tế và lộ trình phát triển rõ ràng, đặc biệt chú trọng đến việc kết nối thế hệ Gen Z với các thế hệ đi trước thông qua mentoring, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác liên thế hệ. Những sáng kiến này không chỉ giúp nhân viên phát triển toàn diện mà còn tạo nên một tập thể gắn kết, năng động và bền vững.

27 năm đồng hành cùng ngành công nghệ Việt Nam

Thành lập từ năm 1987, Huawei hiện là một trong những tập đoàn ICT hàng đầu thế giới, hoạt động tại hơn 170 quốc gia và phục vụ hơn 3 tỷ người. Tại Việt Nam, Huawei đã có mặt từ năm 1998, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Trong suốt hành trình 27 năm, Huawei Việt Nam đã xây dựng đội ngũ nhân sự bản địa xuất sắc, thấm nhuần các giá trị cốt lõi: khách hàng là trung tâm, cống hiến, kiên trì và tự phản ánh.

Toàn thể lãnh đạo cùng nhân viên Huawei Việt Nam chào đón văn phòng mới

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025” và “Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ đột phá” không chỉ ghi nhận thành tựu của Huawei Việt Nam trong lĩnh vực nhân sự, mà còn khẳng định triết lý nhân văn mà công ty theo đuổi: mỗi nhân viên là một giá trị độc đáo, không chỉ là một con số. Trong bối cảnh công nghệ không ngừng thay đổi, Huawei tiếp tục là hình mẫu cho các doanh nghiệp về cách trân trọng và phát triển con người bằng chính sức mạnh của công nghệ.

Bích Đào