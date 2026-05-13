Theo Carscoops, chiếc siêu xe mui trần màu bạc-vàng đã lao vào đuôi một chiếc Mercedes-Benz E-Class Cabriolet. Hình ảnh hiện trường cho thấy phần đầu Ferrari chui hẳn xuống gầm phía sau xe Mercedes, trong khi nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Ferrari 812 Competizione Aperta là mẫu xe đặc biệt với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 599 chiếc trên toàn cầu. Khi ra mắt vài năm trước, mẫu xe này có giá khởi điểm khoảng 700.000 USD, nhưng hiện giá trị trên thị trường sưu tầm đã tăng lên khoảng 2,5 triệu USD (gần 65 tỷ đồng).

Qua hình ảnh hiện trường, phần đầu xe Ferrari bị hư hỏng nặng. Cản trước bằng sợi carbon gần như vỡ vụn, nắp ca-pô bung lên sau cú va chạm mạnh. Kính chắn gió cũng xuất hiện hư hại, trong khi góc đầu bên phụ móp méo đáng kể.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong khi đó, chiếc Mercedes-Benz dường như chỉ hỏng chủ yếu ở khu vực cản sau. So với Ferrari, chi phí sửa chữa mẫu xe Đức được cho là thấp hơn rất nhiều.

Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác nhận, song hiện trường cho thấy nhiều khả năng chiếc Ferrari đã tông từ phía sau vào xe Mercedes mui trần.

Giới chuyên môn nhận định chiếc 812 Competizione Aperta này có nguy cơ bị công ty bảo hiểm xếp vào diện tổn thất toàn phần do chi phí sửa chữa quá lớn. Nếu điều đó xảy ra, chiếc xe có thể bị bán đấu giá dưới dạng xe tai nạn.

812 Competizione Aperta được xem là “lời chia tay” dành cho nền tảng Ferrari 812 với động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L. Khối động cơ này sản sinh công suất 819 mã lực, đạt vòng tua tối đa tới 9.250 vòng/phút, một trong những động cơ V12 thương mại mạnh và giàu cảm xúc bậc nhất của Ferrari.

Theo Carscoops

