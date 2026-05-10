Theo thông tin từ cảnh sát bang Arkansas, một cảnh sát tuần tra phát hiện chiếc Malibu chạy gần 129 km/h trong khu vực công trường giới hạn tốc độ chỉ 72 km/h. Sau khi bật còi và đèn ưu tiên để yêu cầu dừng xe, viên cảnh sát nhanh chóng áp sát chiếc sedan lúc này đã tăng tốc lên khoảng 169 km/h.

Tưởng chừng cuộc truy đuổi sẽ sớm kết thúc, nhưng nữ tài xế lại quyết định đạp ga bỏ chạy. Chiếc Malibu tiếp tục tăng tốc lên tới 225 km/h, liên tục lạng lách giữa các làn đường nhằm né các phương tiện khác trên cao tốc.

Ở tốc độ quá cao, sai lầm có thể xảy ra chỉ cần xảy ra trong tích tắc. Khi lao vào một khúc cua phải ở tốc độ khoảng 225 km/h, viên cảnh sát chủ động giảm ga để đảm bảo an toàn, trong khi chiếc Malibu vẫn giữ nguyên tốc độ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đoạn video từ camera hành trình của xe cảnh sát cho thấy chiếc sedan bất ngờ trượt ra lề trái, hất tung bụi đất trước khi bị mất lái hoàn toàn. Ngay sau đó, chiếc xe đâm trực diện vào dải phân cách bằng dây thép rồi lộn nhiều vòng giữa cao tốc.

Khi bụi đất tan đi, nhiều mảnh vỡ thân xe vẫn còn văng trên không, trong khi chiếc Malibu nằm lật ngửa giữa đường, hệ thống âm thanh bên trong xe vẫn tiếp tục phát nhạc.

Nữ tài xế sau đó được xác định là Krista Bunch. Cô bị mắc kẹt trong xe và phải nhờ lực lượng cứu hộ giải cứu. Dù vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng, người này may mắn sống sót và được đưa tới bệnh viện trước khi bị bàn giao cho cơ quan chức năng.

Theo báo cáo của cảnh sát, Krista Bunch khai rằng cô “hoảng sợ” và đang vội giải quyết chuyện cá nhân nên đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe.

Hiện nữ tài xế phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc như bỏ trốn khỏi lực lượng chức năng, chạy quá tốc độ, lái xe nguy hiểm và phá hoại tài sản.

Theo Carscoops

