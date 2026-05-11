Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, mẫu superbike phiên bản kỷ niệm 40 năm của Suzuki dường như đã tông trực diện vào chiếc ô tô BMW rồi bị hất văng lên không trung. Phần thanh ngang của cột đèn giao thông xuyên lọt giữa cặp phuộc trước và dàn áo xe, khiến chiếc mô tô treo lơ lửng trên cao.

Cảnh tượng khiến người đi đường khó tin.

Vụ việc xảy ra gần khu vực ranh giới Surrey- Delta (Canada) vào chiều thứ Bảy. Theo CBC Lite, người điều khiển mô tô bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cảnh sát xác nhận các chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng, trong khi tài xế BMW không bị thương.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng đã phong tỏa đoạn Scott Road từ đại lộ 70 đến đại lộ 72 để xử lý hiện trường và dọn dẹp các mảnh vỡ.

Cận cảnh chiếc mô tô còn rất mới treo lơ lửng trên cột đèn giao thông.

William Chan, một cư dân Surrey tình cờ đi ngang qua hiện trường, cho biết khung cảnh giống hệt trong phim hành động.

“Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy ngoài phim ảnh. Ban đầu tôi nhìn xuống đường, rồi ngẩng lên thì thấy chiếc mô tô ở trên cao, thực sự quá khó tin”, Chan nói.

Một nhân chứng khác là Jevon Ryan cũng bất ngờ với cách chiếc mô tô mắc kẹt trên cột đèn giao thông.

“Thông thường người ta sẽ nghĩ chiếc xe bị văng lên vỉa hè hay lao vào cửa hàng ven đường. Nhưng nó lại mắc đúng vào thanh đèn theo cách hoàn hảo đến khó tin”, Ryan chia sẻ.



Theo Motobiscuit

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!