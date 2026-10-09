Huế đưa vào khai thác 3 nền tảng số trên ứng dụng Hue-S, tạo kênh tiếp nhận hiến kế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Sáng 9/10, thành phố Huế công bố và đưa vào khai thác 3 nền tảng số gồm Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư.

Theo đó, chuyên mục Hiến kế tạo kênh để người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức đóng góp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp phục vụ phát triển thành phố.

Người dùng truy cập chuyên mục, xác thực bằng VNeID, lựa chọn lĩnh vực, nhập nội dung đề xuất và có thể đính kèm tài liệu, hình ảnh, video hoặc vị trí liên quan.

Người gửi được lựa chọn công khai hoặc không công khai thông tin cá nhân, đồng thời theo dõi trạng thái xử lý và phản hồi trên nền tảng.

Theo quy chế, trong vòng 2 ngày kể từ khi tiếp nhận hiến kế, cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải nghiên cứu, xem xét và cập nhật phản hồi.

Những đề xuất thiết thực, có tính khả thi sẽ được xem xét vận dụng trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, chương trình hoặc triển khai các nhiệm vụ, dự án cụ thể.

Lãnh đạo thành phố Huế thực hiện nghi thức công bố 3 nền tảng số. Ảnh: N.H

Với nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể đăng ký, xác thực tài khoản để gửi kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiến độ và kết quả xử lý được cập nhật để doanh nghiệp theo dõi.

Thời gian tiếp nhận kiến nghị là 30 phút kể từ khi hệ thống ghi nhận hợp lệ. Đối với kiến nghị gửi từ 21h đến 7h30 ngày làm việc tiếp theo, hệ thống tự động ghi nhận; việc tiếp nhận, phân loại và chuyển đến đơn vị xử lý được thực hiện trong giờ làm việc tiếp theo.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận, cơ quan chức năng phải xác định thẩm quyền giải quyết. Với kiến nghị thuộc thẩm quyền, thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả tối đa 6 ngày làm việc.

Trường hợp phức tạp cần thêm thời gian xác minh, việc gia hạn không vượt quá 7 ngày làm việc tiếp theo.

Huế đưa vào khai thác 3 nền tảng số trên ứng dụng Hue-S.

Bản đồ số dự án thu hút đầu tư là kênh thông tin tập trung, giúp nhà đầu tư tra cứu vị trí, quy mô, lĩnh vực, hiện trạng và các thông tin liên quan đến dự án được công khai theo quy định.

Dữ liệu bao gồm thông tin chung về dự án, quy hoạch xây dựng, đất đai, hiện trạng khu đất và tình hình triển khai.

Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm rà soát, cập nhật, bảo đảm tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh cho biết, việc triển khai 3 nền tảng nhằm tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư, hướng đến phương thức làm việc thuận tiện, công khai, minh bạch, chuyển các đề xuất thành giải pháp cụ thể phục vụ phát triển thành phố.