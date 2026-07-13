Đắk Lắk:

Đầu tháng 7/2026, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 58 ngày 10/1/2026 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động Đắk Lắk ngày càng lớn mạnh, hiện đại, tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Trong đó Kế hoạch nhấn mạnh các mục tiêu “Từng bước nâng cao tỷ lệ công nhân, người lao động được tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng, pháp luật; được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số”; “đa dạng hóa nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân; từng bước nâng cao tỷ lệ công nhân được tiếp cận thông tin, tư vấn, hỗ trợ pháp luật trên nền tảng số do tổ chức công đoàn quản lý”.

Tỉnh Đắk Lắk sẽ từng bước nâng cao tỷ lệ công nhân, người lao động được tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng, pháp luật, được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, giáo dục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk sẽ chủ trì, phối hợp thực hiện nội dung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nền tảng số trong tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân; kết hợp linh hoạt giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với đặc thù lao động theo ca, kíp.

Tỉnh Đắk Lắk khuyến khích xây dựng các mô hình tuyên truyền trực tuyến, các nhóm thông tin pháp luật trên nền tảng số, mạng xã hội; từng bước ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục.

Nội dung tuyên truyền góp phần giảm nghèo thông tin cho công nhân đang làm việc tại Đắk Lắk, tập trung vào các chủ đề: quyền, nghĩa vụ của người lao động, pháp luật lao động, phòng, chống “tín dụng đen”, thông tin xấu độc trên không gian mạng…

Cũng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới.

Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đắk Lắk chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, tình hình doanh nghiệp theo chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Mặt khác, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp triển khai việc lồng ghép nội dung giáo dục chính trị, pháp luật, kỹ năng số trong đào tạo nghề, từng bước nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng nghề cho khoảng 10.000 - 12.000 người lao động, trong đó chú trọng đào tạo cho công nhân trẻ, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nữ…