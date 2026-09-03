Sáng 3/9, UBND TP Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, bà Trần Thị Hoài Trâm được điều động đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Bà Trần Thị Hoài Trâm được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ. Ảnh: Cổng thông tin TP Huế

Ông Lê Minh Nhân, thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các ông, bà Nguyễn Huy Hiển, Bùi Thanh Dũng, Nguyễn Thiên Bình và Dương Thị Thu Truyền được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lãnh đạo thành phố trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Cổng thông tin TP Huế

UBND TP Huế cũng tiếp nhận ông Văn Anh Tuấn, thành viên bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đến công tác tại Văn phòng UBND TP Huế và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND TP.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Lê Trí Thanh yêu cầu sớm ổn định tổ chức sau hợp nhất, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước không bị gián đoạn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý các lĩnh vực văn hóa, di sản, thể thao và du lịch.

Người đứng đầu UBND TP Huế cũng đề nghị Sở Ngoại vụ nâng cao chất lượng công tác đối ngoại, đáp ứng yêu cầu mở rộng hợp tác và thu hút đầu tư; Văn phòng UBND TP tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, xử lý công việc kịp thời, hiệu quả.

Trước đó, ngày 20/8, HĐND TP Huế đã thông qua nghị quyết thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch, kể từ ngày 1/9/2026.