Chiều 7/8, Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Nhiều cán bộ lãnh đạo cấp thành phố được điều động, phân công về xã, phường. Thành phố cũng kiện toàn nhân sự tại các sở, ngành.

Theo các quyết định được công bố, ông Nguyễn Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ được điều động, phân công, chỉ định làm Bí thư phường Ninh Kiều.

Ông Nguyễn Du, Chánh Văn phòng Thành ủy Cần Thơ làm Bí thư phường Tân An. Cùng với đó, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Bí thư xã Long Phú.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy trao quyết định cho các cán bộ. Ảnh: M.T

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó giám đốc Sở Xây dựng, được điều động giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Vị Tân; đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Vị Tân.

Ông Nguyễn Thanh Sĩ, Phó giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Thới Hưng, đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Thới Hưng.

Ông Lê Thanh Trang, Phó giám đốc Sở Tư pháp, được điều động giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân; đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Trường Xuân.

Ông Nguyễn Thanh Tao, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, được điều động giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Bình Thủy; đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Bình Thủy.

Ngoài ra, ông Phạm Thanh Hoài, Phó chủ tịch Hội Nông dân thành phố, được điều động giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hưng.

Ông Phan Thanh Diệu Huệ, Phó chánh Văn phòng Thành ủy, được điều động giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Long Bình.

Ông Lý Tấn Hổ, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố, được điều động giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Mỹ Tú.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Cần Thơ.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Giám đốc Sở Công Thương.

Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính, được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.

Bà Trần Thị Huyền, quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được giao quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc theo quy định.

Ông Trần Phú Lộc Thành, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - giữ chức Phó giám đốc Sở Tài chính; đồng thời được giao quyền Giám đốc Sở Tài chính đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc sở.

Ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, giới thiệu để bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ.

Ông Bùi Minh Châu, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, được điều động, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao quyết định cho các cán bộ. Ảnh: M.T

Bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Kiều giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Ông Lâm Tiến Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Phú giữ chức Phó giám đốc Sở Nội vụ thành phố.

Ông Lâm Văn Tân, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh được giới thiệu để bầu giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.