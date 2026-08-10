Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội sáng nay tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Lê Trung Kiên - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội - đã công bố quyết định của Ban thường vụ Thành ủy, UBND TP Hà Nội về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo sở, ngành. Ảnh: Linh Phạm

Cụ thể, ông Trần Đức Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn - được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương.

Ông Nguyễn Phi Thường - Giám đốc Sở Xây dựng - được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch - được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhân sự các sở sau sắp xếp

Đối với Sở Ngoại vụ sau khi thành lập, Ban thường vụ Thành ủy thống nhất điều động, bổ nhiệm bà Ngô Minh Hoàng - Phó giám đốc Sở Nội vụ - giữ chức Giám đốc. Ông Hoàng Lê Việt Anh - Phó giám đốc Sở Du lịch - giữ chức Phó giám đốc Sở Ngoại vụ.

Sau khi Sở Quy hoạch - Kiến trúc sáp nhập vào Sở Xây dựng, 8 cán bộ được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Xây dựng, gồm các ông: Đào Duy Phong, Trần Hữu Bảo, Đỗ Việt Hải, Luyện Văn Phương, Trương Hải Long, Trần Quang Tuyên, Nguyễn Bá Nguyên và Đào Minh Tâm.

Ban thường vụ Thành ủy cũng thống nhất phân công, bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao - giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi Sở Du lịch sáp nhập vào Sở Văn hóa và Thể thao.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau sáp nhập có 5 Phó giám đốc, gồm: bà Nguyễn Thị Mai Hương, bà Lê Thị Ánh Mai và các ông Phạm Xuân Tài, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Trần Quang.

Điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng thành phố đối với ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương thành phố.

Điều động lãnh đạo một số đơn vị, địa phương

Ông Nguyễn Cao Minh - Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội - được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yên Xuân nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Mạc Đình Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Xuân - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.

Ông Hoàng Trọng Tùng - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Nguyễn Văn Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bát Tràng - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp.

Ông Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội - được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bát Tràng nhiệm kỳ 2025-2030.