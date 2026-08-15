Ngày 15/8, UBND TP Huế cho biết, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, công dân Việt Nam sẽ được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong 2 ngày 19/8 và 2/9.

Theo đó, chính sách này nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách trong nước tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Quần thể Di tích Cố đô Huế - Di sản Văn hóa Thế giới.

Việc miễn vé cũng góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế - thành phố di sản, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Huế miễn phí vé tham quan cho du khách Việt trong 2 ngày lễ lớn. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Cùng với chính sách miễn vé, trong tháng 8 và 9, Huế tổ chức nhiều hoạt động thuộc Lễ hội mùa Thu - Festival Huế 2026.

Nổi bật, Lễ hội Điện Huệ Nam diễn ra từ ngày 20-22/8; Huế Wonderverse Fest 2026 từ ngày 30/8-1/9. Tối 30/8, chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại phố đi bộ Hai Bà Trưng.

Trong tháng 9, nhiều sự kiện tiếp tục diễn ra như Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ 37 ngày 2/9 trên sông Hương; Ngày hội Lân Huế 2026 từ 18-20/9; Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố ngày 20/9; chương trình Quảng diễn Lân - Sư - Rồng và Rước đèn Trung thu ngày 21/9.

Ngoài ra còn có chương trình "Tuồng Huế - Ngàn xưa âm vọng" ngày 22/9, Đêm rằm Hoàng Cung ngày 25/9 và chương trình nghệ thuật "Gửi gió cho Mây ngàn bay" của Nguyễn Đình Tuấn Dũng ngày 26/9 tại Đại Nội Huế.

Lễ hội Truyền Lô, Ngày hội vinh danh học sinh danh dự và Liên hoan Mỹ thuật "Sắc màu em yêu" cũng được tổ chức trong tháng 9, góp phần tạo nên chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc trong mùa thu Huế.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, với chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội mùa Thu - Festival Huế 2026 kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và di sản đặc sắc.