Trong video được đăng tải gần đây trên kênh YouTube cá nhân có hơn 30.000 lượt theo dõi, Misuzu và Taishi (đến từ Nhật Bản) tiết lộ đã vượt quãng đường xa xôi đến TP Huế chỉ để thưởng thức món đặc sản trứ danh nơi đây. Đó là bún bò.

Món ăn này từng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lọt Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2020 - 2021 do Tổ chức Top Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố.

Tháng 4/2025, bún bò Huế cũng được trang ẩm thực nổi tiếng quốc tế Taste Atlas công bố trong danh sách 100 món ăn sáng ngon nhất thế giới.

“Huế nổi tiếng là thành phố di sản nhưng ẩm thực cũng rất tuyệt vời. Thật không ngoa khi nói rằng, chúng tôi bay đến đây chỉ để ăn bún bò Huế”, Misuzu nói.

Misuzu - vị khách Nhật Bản thừa nhận đến Huế vì quá yêu thích đặc sản bún bò nơi đây

Để thưởng thức món này, cặp đôi ghé một quán bún bò bản địa ở đường Hải Triều (phường An Cựu, TP Huế). Dù đến đây lúc 7h nhưng họ rất bất ngờ vì lượng khách tới dùng bữa sáng rất đông.

“Một người bạn Việt Nam đã giới thiệu quán bún bò này cho chúng tôi.

Quán mở từ 6h đến 10h, được nhiều người địa phương yêu thích nên vừa mở cửa đã đông khách”, Taishi chia sẻ.

Anh tiết lộ thêm, ngay từ lần đầu tiên thưởng thức bún bò Huế ở đây, cả hai đã thực sự bất ngờ vì món ăn có hương vị hấp dẫn.

Trước đó, họ từng ghé thăm khoảng 5 quán bún bò Huế nổi tiếng trên mạng nhưng thấy bún bò Huế ở quán này khác biệt và ngon hơn nhiều.

Thậm chí, hai vị khách đã ăn bún bò Huế tại đây khoảng 6 lần và chưa thấy chán.

“Thật vui vì lại được ăn món này”, Misuzu thốt lên.

Tô bún bò Huế hấp dẫn hai vị khách Nhật có giá 30.000 đồng

Mỗi lần ghé quán, Misuzu và Taishi thường gọi suất bún bò Huế thông thường với nguyên liệu ăn kèm đơn giản là thịt bò và chả lợn. Trong đó, họ ấn tượng với phần thịt bò mềm mọng, tươi ngon.

Misuzu nhận xét, nước dùng bún bò trong, đậm vị, cảm giác có sự hòa quyện của nước xương ninh với nhiều loại thịt khác nhau. Còn sợi bún mượt, dai, khác biệt hẳn với phở.

“Bún có mùi thơm và vị ngọt của gạo rất rõ. Thịt bò tươi ngon, mềm, có thể ăn mãi không chán. Còn viên chả làm từ thịt lợn khi nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt, và mùi thơm từ các nguyên liệu như tỏi, sả, hạt tiêu”, nữ du khách miêu tả.

Chung cảm nhận, Taishi cho rằng nước dùng của bún bò Huế khá đậm vị nhưng được cân bằng hài hòa nhờ những sợi bún dai ngon.

Misuzu không giấu nổi biểu cảm thích thú khi thưởng thức bún bò Huế

Misuzu nhận xét thêm, bún bò Huế ăn kèm các loại rau sống thanh mát nên không bị ngấy. Nước dùng nóng hổi, giữ nhiệt lâu nên thực khách có thể nhúng rau sống trực tiếp vào bát mà không lo món ăn bị nguội nhanh.

“Khi nêm nếm thêm các gia vị đặc trưng như chanh, ớt tươi, ớt chưng, giấm tỏi…, hương vị món ăn càng ấn tượng hơn. Tôi muốn ăn thêm tô nữa”, cô xuýt xoa.

Trong chuyến du lịch Huế, nữ du khách người Nhật còn thưởng thức cả món bánh canh cá lóc

Ngoài bún bò Huế, Misuzu tiết lộ còn mê tít món bánh canh cá lóc ở địa phương này. Trong đó, cô thường ghé thăm quán quen ở ngay đầu đường Hải Triều, cách quán bún bò Huế không xa.

“Chúng tôi đến đây hơn 4 lần. Ngay từ lần đầu, cả hai đã bị thu hút và không muốn ăn món này ở nơi nào khác”, vị khách nói.

Theo cảm nhận riêng của Misuzu, nước dùng của món bánh canh có vị đậm đà, béo ngậy và hoàn toàn không có mùi tanh. Khi cho thêm hành phi, nước dùng càng thơm và hấp dẫn.

Món bánh canh cá lóc được người Huế và du khách thập phương yêu thích

Cô cũng khen sợi bánh canh dai, mịn. Thịt cá lóc mềm, ngọt, được nêm nếm hoàn hảo rất ngon. Đặc biệt, loại cá này ít xương nên dễ ăn.

“Giờ tôi hiểu vì sao nhiều người gọi Huế là kinh đô ẩm thực. Bởi ở đây có rất nhiều món ngon. Tôi thích nhất bún bò Huế và bánh canh cá lóc”, Misuzu bày tỏ.

Ảnh: @itsumeshi