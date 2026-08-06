Ngày 6/8, Sở KH&CN đã phối hợp với Công an thành phố Huế tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kỹ năng phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng” năm 2026 trên nền tảng Hue-S.

Được tổ chức với nhiều điểm mới về nội dung và hình thức, cuộc thi là một hoạt động thiết thực nhằm triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời cụ thể hóa phong trào "Bình dân học vụ số", góp phần xây dựng đội ngũ công dân số chủ động, có trách nhiệm, thích ứng với tiến trình chuyển đổi số toàn diện của thành phố Huế.

Trong 1 tháng diễn ra cuộc thi, đã có 34.320 lượt cá nhân dự thi, trong đó tỷ lệ người dân tham gia chiếm 11,5%.

Theo Ban tổ chức, sau 1 tháng triển khai, từ ngày 22/6 đến hết ngày 22/7, cuộc thi đã diễn ra rộng khắp trên địa bàn thành phố Huế, với phạm vi triển khai được mở rộng đến cấp xã và thôn, thu hút sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng đông đảo người dân. Qua đó, góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thông qua các nội dung thi, người tham gia được trang bị kiến thức về nhận diện các hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng; kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, xác thực thông tin trước khi thực hiện các giao dịch; kỹ năng xử lý tình huống khi trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trực tuyến; đồng thời, người dự thi cũng được tiếp cận các công cụ, nền tảng hỗ trợ bảo mật và cảnh báo lừa đảo trên môi trường số.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu kỹ năng phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng” năm 2026 trên nền tảng Hue-S đã ứng dụng nền tảng báo cáo số của thành phố Huế để theo dõi, thống kê và đánh giá kết quả theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, quản lý cũng như chất lượng cuộc thi.

Tại sự kiện tổng kết, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 15 tập thể có thành tích tiêu biểu cùng 14 cá nhân đạt các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích của cuộc thi.

Ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Huế trao chứng nhận và phần thưởng cho cá nhân đạt giải nhất cuộc thi.

Ghi nhận những kết quả tích cực từ cuộc thi, song Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Huế Nguyễn Kim Tùng cũng nhận xét: Tỷ lệ người dân trực tiếp tham gia cuộc thi còn khiêm tốn so với quy mô dân số của thành phố, cho thấy sự chuyển biến nhận thức và hình thành kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng trong cộng đồng vẫn cần tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Theo ông Nguyễn Kim Tùng, công tác phổ biến kiến thức và kỹ năng số bảo vệ người dân trên không gian mạng phải được triển khai thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, cần quan tâm nhiều hơn đến các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn hạn chế về điều kiện tiếp cận công nghệ để mọi người đều có khả năng nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo.

"Để xây dựng môi trường số an toàn cần có sự đồng hành, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và mỗi người dân. Mỗi cá nhân được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng sẽ trở thành một "lá chắn" bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng trước các nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng", đại diện lãnh đạo Sở KH&CN thành phố Huế nhấn mạnh.