Chiều 23/7, UBND TP Huế và Ban tổ chức Festival Huế công bố Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026.

Theo Ban tổ chức, Huế Wonderverse Music Fest 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao TP, phục vụ miễn phí người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9. Sự kiện kỳ vọng thu hút hàng chục nghìn lượt khán giả trực tiếp cùng hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông.

TP Huế tổ chức họp báo thông tin sự kiện. Ảnh: Cổng thông tin TP Huế

Lễ hội được định hướng phát triển thành IP (Intellectual Property) - thương hiệu lễ hội văn hóa, âm nhạc quốc tế của Huế, tổ chức thường niên trong giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là sản phẩm văn hóa - du lịch chiến lược nhằm thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế.

Với chủ đề "City Awakening - Đánh thức di sản", Huế Wonderverse Music Fest 2026 kết hợp di sản với âm nhạc, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại.

Ban tổ chức cho biết, lần đầu tiên tại Huế sẽ lắp đặt sân khấu đa giác quan đạt chuẩn quốc tế với hệ thống màn hình LED quy mô lớn, công nghệ visual, media, laser và nhiều hiệu ứng trình diễn hiện đại, hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là hai đêm đại nhạc hội "Di sản thức giấc" và "Di sản hội nhập", quy tụ nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế, truyền tải thông điệp về một Huế gìn giữ giá trị truyền thống nhưng không ngừng sáng tạo để kết nối với thế giới.

Du khách tham quan các địa điểm văn hóa tại Huế. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, lễ hội còn có không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo, công nghệ, ẩm thực và các hoạt động tương tác cộng đồng.

Một điểm nhấn khác là sự xuất hiện của Long Mã - linh vật chính thức của Huế Wonderverse Music Fest, hướng tới trở thành biểu tượng nhận diện của lễ hội trong các mùa tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, lễ hội không chỉ là sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn mà còn là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và quảng bá hình ảnh Huế ra khu vực, quốc tế.