Trận tứ kết CLB TPHCM vs SHB Đà Nẵng là màn rượt đuổi tỉ số đầy cảm xúc. Với sự tự tin, CLB TPHCM nhập cuộc và sớm mở tỉ số do công của Nguyên Anh. Tuy vậy, SHB Đà Nẵng nhanh chóng tìm được bàn gỡ, thậm chí dẫn ngược ngay trong hiệp 1. Hai pha lập công của Đình Giang và Văn Ẩn tạo ưu thế cho đội bóng miền Trung sau 45 phút đầu trận.

Kịch bản hiệp 2 đẩy kịch tính trận đấu lên mức cao nhất. Trong 5 phút (63 và 68), CLB TPHCM ghi liền 2 bàn thắng do công của Quang Hưng và Ngọc Phú, giúp đội bóng thành phố dẫn ngược 3-2.

Huế (áo trắng) gây sốc khi đánh bại ứng viên vô địch Thể Công Viettel ở trận tứ kết

Vậy nhưng, đội bóng của HLV Nguyễn Liêm Thanh không bảo vệ được thành quả. SHB Đà Nẵng chơi rất xuất sắc ở cuối trận, đã lật ngược thế cờ, đánh bại CLB TPHCM 4-3 nhờ 2 bàn thắng của Đình Giang (75', 82'), qua đó giành vé vào bán kết.

Bất ngờ do SHB Đà Nẵng tạo ra được người hàng xóm Huế nối dài, sau khi đội bóng sông Hương cầm hoà 1-1 với ứng cử viên cho ngôi vô địch Thể Công Viettel trong 90 phút thi đấu chính thức. Trên chấm luân lưu, Huế tỏ ra quá bản lĩnh, thắng 6-5 và giành tấm vé bán kết thứ 2.

Loạt trận tứ kết U17 quốc gia- Cup Rồng Đỏ 2026 sẽ khép lại vào chiều 25/7, với 2 cặp đấu Hà Nội vs PVF CAND và PVF vs SLNA diễn ra lúc 15h00 ngày 25/7.