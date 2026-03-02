Chiều 2/3, ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh thông tin một quán bún bò trên địa bàn bị phản ánh “đuổi khách” là tài xế xe tải, xe đầu kéo.

Trước đó, tài khoản Facebook tên Q.S.T đăng tải bài viết kèm video dài hơn 3 phút với nội dung “Quán bún bò đuổi xe tải và xe đầu kéo”, thu hút hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Người đăng không nêu rõ tên quán.

Bài viết thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Ảnh: Chụp màn hình

Theo nội dung chia sẻ, chủ tài khoản tự nhận là lái xe đầu kéo, cho biết vào dịp Tết, khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc, đoạn đường tránh TP Huế (qua phường Kim Trà và Hương Trà), anh ghé một quán bún bò ở cuối đường để ăn sáng nhưng bị đuổi, không cho ăn với lý do xe khách đông.

Người này cho rằng ngày thường quán vẫn bán cho tài xế xe tải và xe đầu kéo, song dịp Tết chỉ phục vụ xe khách, phương tiện cỡ lớn không được "chào đón".

“Thay vì nói những câu nhẹ nhàng tình cảm, họ chọn cách đuổi thẳng. Rất may còn quán P.H cách 200m để ăn”, bài viết nêu.

Trong video, người đàn ông vừa đi vừa nói thời điểm quay khoảng 8h sáng 22/2. “Sau Tết, tất cả xe anh em đều ghé đây ăn, nhưng giờ họ sẵn sàng đuổi vì xe khách. Chắc chắn từ nay về sau sẽ không còn ghé vào quán này”, tài xế nói.

Sau khi bị từ chối, nam tài xế cho biết đã ghé một quán khác cách đó khoảng 200m để ăn và được đón tiếp niềm nở.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận, trong đó có nhiều ý kiến kêu gọi tẩy chay quán ăn bị phản ánh.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ sự việc để có thông tin chính thức.