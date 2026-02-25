Chiều 25/2, ông Trịnh Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, UBND phường đã chỉ đạo công an phường Hoàn Kiếm phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh phản ánh của một nữ du khách người Mỹ về việc bị xe ôm chở lòng vòng qua nhiều tuyến phố và thu giá cao vào ngày 24/2.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người chở khách là ông Phạm Văn Lịch (SN 1964, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Làm việc tại trụ sở Công an phường Hoàn Kiếm, ông Lịch thừa nhận đã đón nữ du khách, tự ý đưa đi các điểm ngoài lộ trình ban đầu và thu 1 triệu đồng tiền công.

Ông Lịch xin cam kết không tái phạm, hoàn trả tiền và xin lỗi du khách. Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt ông Phạm Văn Lịch về hành vi trên.

Đại diện Công an phường Hoàn Kiếm trao trả số tiền cho nữ du khách. Ảnh: UBND phường Hoàn Kiếm

Cùng ngày, nữ du khách người Mỹ Clarissa đã được trao trả lại số tiền 1 triệu đồng. Tuy nhiên, chị đã trả 200 nghìn đồng tiền xe ôm cho ông Lịch và chỉ nhận 800 nghìn đồng.

Chị Clarissa cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của cơ quan công an và mong muốn đơn vị chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, tránh trường hợp tương tự xảy ra. Tối 25/2, nữ du khách sẽ bay về nước đúng theo lịch dự kiến.

Trước đó, tài khoản N.T.Đ đăng bài trên mạng xã hội phản ánh việc một người bạn quốc tịch Mỹ của anh bị tài xế xe ôm thu 1 triệu đồng cho quãng đường khoảng 7km, di chuyển từ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa) tới một quán ăn trên phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm.

Trên địa bàn Hà Nội cũng từng xảy ra một số vụ việc tương tự liên quan đến phản ánh thu giá cao đối với khách nước ngoài.

Tháng 9/2025, du khách P.D. (quốc tịch Australia) cùng gia đình thuê 2 người đàn ông chở xích lô tham quan khu vực phố cổ Hà Nội. Kết thúc hành trình, hai tài xế thu 1,2 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Hoàn Kiếm đã triệu tập hai tài xế. Tại cơ quan công an, họ nhận lỗi và hoàn trả toàn bộ số tiền cho du khách. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu cam kết chấp hành pháp luật, không tái diễn tình trạng “chặt chém”.

Hình ảnh do vị khách Pháp chụp lại để phản ánh tới cơ quan chức năng

Tháng 5/2024, hai du khách người Pháp phản ánh bị tài xế taxi thu 500 nghìn đồng cho quãng đường từ phố Trần Nhật Duật về phố Chợ Gạo. Khi khách để quên hộ chiếu trên xe, tài xế mang trả lại và yêu cầu thêm 500 nghìn đồng. Vụ việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý lớn. Lực lượng chức năng đã triệu tập tài xế và xử lý theo quy định.

Các vụ việc được xử lý kịp thời, song tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển khách du lịch, bảo đảm hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt du khách quốc tế.