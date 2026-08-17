Tối 17/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) TP Huế cho biết vừa có văn bản gửi Sở Du lịch cùng các sở, ngành, đơn vị quản lý bến thuyền và các doanh nghiệp, cá nhân có thuyền du lịch hoạt động trên sông Hương, liên quan vụ việc thuyền HUE-1239 bị phản ánh xả rác xuống sông.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một thuyền rồng du lịch cập bến gần bờ sông Hương sau khi phục vụ khách. Một số người trên thuyền được cho là nhân viên đang dọn dẹp bàn ghế, thu gom vỏ lon bia, chai nhựa.

Đáng chú ý, những người này bị ghi lại cảnh ném vỏ lon, chai nhựa xuống sông Hương qua cửa sổ thuyền. Thời điểm này, khu vực bờ sông có đông người dân và du khách tham quan.

Đoạn clip sau khi đăng tải nhận nhiều ý kiến bức xúc. Nhiều người cho rằng hành vi xả rác xuống sông Hương gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cảnh quan và hình ảnh du lịch của Huế.

Rác được người trên tàu ném xuống sông Hương. Ảnh: Cắt từ clip

Theo Sở NNMT, vụ việc đang được Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố, Ban Quản lý bến thuyền du lịch Tòa Khâm phối hợp với tổ liên ngành do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng UBND phường Thuận Hóa kiểm tra, xử lý.

Sở này đề nghị đơn vị quản lý bến cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ việc xác minh, xử lý vi phạm của thuyền HUE-1239; đồng thời công khai kết quả xử lý theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra, các đơn vị phải rà soát điều kiện hoạt động của thuyền HUE-1239. Bến thuyền du lịch Tòa Khâm được yêu cầu không cấp lệnh xuất bến nếu phương tiện chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện hoạt động, trong đó có yêu cầu về vệ sinh môi trường.

Từ vụ việc trên, Sở NNMT yêu cầu các doanh nghiệp, chủ phương tiện, thuyền viên và nhân viên phục vụ không được xả rác, chất thải xuống sông Hương. Chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm quản lý chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động.

Sở cũng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động của thuyền du lịch trên sông Hương, không để tái diễn tình trạng tương tự.

Cùng ngày, bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP Huế, cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc và đang tiến hành xử lý. Khi có kết quả sẽ công khai thông tin.